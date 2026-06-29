Бразилія уникла ганьби на ЧС-2026 (відео)

П’ятиразові чемпіони світу увійшли у топ-16 найкращих команд Мундіалю

У понеділок, 29 червня, на чемпіонаті світу з футболу-2026 відбувся суперматч Бразилія — Японія. Команди зійшлися у 1/16 фіналу.

Що потрібно знати

Японці відкрили рахунок у першому таймі

Бразилія відповіла двома голами у другій половині

Бразилія зіграє проти Кот-д’Івуару чи Норвегії

Зустріч, що проходила у Х’юстоні (США), завершилася з рахунком 2:1 на користь Бразилії. Про це повідомляє "Телеграф".

Бразильці володіли невеликою перевагою у першому таймі, проте першими забили саме японці. На 29-й хвилині зустрічі Кайсю Сано перехопив м’яч у центрі поля, наблизився до штрафного майданчика і потужно пальнув прямо в кут воріт — без шансів для Аліссона.

У другому таймі бразильці змінили тактику — почали використовувати навіси проти не самих високих японців. Це спрацювало вже на 56 хвилині матчу. Каземіро, уникнувши офсайду, головою замкнув закидання у штрафний майданчик. Пентакампеоне дотиснули суперника на останній компенсованій хвилині — Габрієл Мартінеллі влучив у ворота суперників ударом з меж штрафного майданчика.

Повний відеоогляд матчу Бразилія — Японія буде доступний тут пізніше. Відео надане Megogo.

Додамо, що у 1/8 фіналу Бразилія зіграє проти переможця матчу Кот-д’Івуар — Норвегія.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі стартували 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026, а також сітка плей-оф. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.