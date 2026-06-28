На ЧС-2026 асист віддав кутовий прапорець (відео)

Унікальний момент відбувся в останній грі групового етапу

У неділю, 28 червня, у матчі 3-го туру чемпіонату світу з футболу Алжир – Австрія відбувся незвичайний момент. Кутовий прапорець став частиною гольової атаки алжирців.

Що потрібно знати

Алжир та Австрія зіграли внічию — 3:3

Бельгалі оформив унікальний гол

Обидві команди вийшли у плей-оф

На 45-й хвилині гри Рафік Бельгалі оформив приголомшливий соло гол, який увійде до історії футболу. Про це повідомляє "Телеграф".

Ріяд Марез на фланзі не зумів наздогнати м’яч, проте круглий вирішив не залишати поле, врізавшись у кутовий прапорець. М’яч відскочив до Бельгалі, який пройшов кількох захисників та прошив ближній кут воріт австрійців. Додамо, що обидві команди влаштовувала нічия, проте сушити гру ніхто навіть не думав. Зрештою глядачі стали свідками гольового трилера з рахунком 3:3.

"A corner flag assist in a World Cup game. This tournament has it all."



For some, Rafik Belghali's equaliser for Algeria against Austria may be the goal of the 2026 World Cup...#sstvi #nolimit pic.twitter.com/l5g4vnVuD8 — Dew You (@Dewyou239) June 28, 2026

Відеоогляд матчу Австрія — Алжир. Відео надане Megogo.

Відео голу Бельгалі з 03:04

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі стартували 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026, а також сітка плей-оф. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.