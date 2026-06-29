Німеччина – Парагвай: онлайн-трансляція матчу ЧС-2026

Німецька машина рветься до фіналу

У понеділок, 29 червня, Німеччина зіграє проти Парагваю у 1/16 фіналу. Переможець вийде в наступний раунд турніру, а той, хто програє, залишить Мундіаль.

Що потрібно знати

Німеччина та Парагвай зіграють у Бостоні (США)

Німці — чотириразові чемпіони світу, Парагвай максимум доходив до чвертьфіналу

Переможець вийде до 1/8 фіналу, де зіграє з Францією чи Швецією

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Німеччина — Парагвай. Початок гри о 23:30 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Німеччина — Парагвай (оновлюється)

Німці на груповому етапі ЧС-2026 вийшли з групи з першого місця, набравши 6 очок (перемоги над Кюрасао та Кот-д’Івуаром та поразка від Еквадору). Парагвай, своєю чергою, заскочив плей-оф як одна з 8 найкращих команд, які посіли 3 місце. Парагвайці на турнірі обіграли Туреччину, зіграли внічию з Австралією і поступилися американцям.

Переможець протистояння Німеччина — Парагвай ризикує нарватися на Францію, яка за місце в 1/8 фіналу зіграє проти Швеції.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі стартували 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026, а також сітка плей-офф. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.