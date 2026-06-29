Перший матч плей-оф ЧС-2026 приніс скандал (відео)

На Мундіалі вперше зіграли матч 1/16 фіналу

У неділю, 28 червня, на чемпіонаті світу з футболу відбувся перший поєдинок 1/16 фіналу. Збірні ПАР та Канади зіграли у Лос-Анджелесі (США).

Що потрібно знати

ПАР програла Канаді — 0:1

Еуштакіу забив переможний гол у компенсований час

Канада у 1/8 фіналу зіграє проти переможця пари Нідерланди/Марокко

Зустріч на стадіоні "Лос-Анджелес" завершилася з рахунком 1:0 на користь Канади. Про це повідомляє "Телеграф".

Команди видали один із найнудніших поєдинків на цьому Мундіалі. У першому таймі Канада створила кілька моментів біля воріт ПАР, але забити так і не зуміла. Ключовим моментом у зустрічі стала 45 хвилина. Португальський рефері Жуан Піньєру не призначив пенальті у ворота африканської команди за фол Хулісо Мудау на Річі Лареї.

🚨 𝐘𝐄𝐒 or 𝐍𝐎 - should Canada have been awarded a penalty for this challenge on Richie Laryea? pic.twitter.com/YQFbirBt7G — Football Insider (@footyinsider247) June 28, 2026

У другому таймі канадці були активнішими в атаці, а ПАР зосередився на контрвипадах. Вже компенсований час Стівен Еуштакіу приніс перемогу канадцям, пробивши ідеально в кут воріт із середньої дистанції. Таким чином, у 1/8 фіналу Канада зіграє проти переможця гри Нідерланди – Марокко.

Повний відеоогляд зустрічі ПАР — Канада буде доступний пізніше. Відео надане Megogo.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі стартували 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026, а також сітка плей-оф. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.