Громкая сенсация на ЧМ-2026: Парагвай выбил Германию (видео)

Немцы провели изнурительный поединок и проиграли серию пенальти

В понедельник, 29 июня, Германия провела поединок 1/16 финала чемпионата мира по футболу против Парагвая. Встреча состоялась в Бостоне (США).

Что нужно знать

Энсисо открыл счет в игре в первом тайме

Хаверц сравнял счет во второй половине

Победитель определялся в футбольной лотерее

Поединок, проходивший на стадионе "Бостон", завершилась со счетом 1:1 в основное время и овертаймы, а в серии пенальти победу отпраздновали парагвайцы (4:3). Об этом сообщает "Телеграф".

Германия провалила первый тайм, пропустив гол в раздевалку от парагвайцев. На 42-й минуте Хулио Энсисо ударом головой поразил ворота Мануэля Нойера. В дебюте второго тайма немцы отыгрались — блестящий гол головой удался Каю Хаверцу. В итоге команды довели дело до овертаймов и серии пенальти. Нойер тащил немцев как мог, но команда Парагвая все равно оказалась сильнее.

Полный видеообзор матча Германия — Парагвай будет доступен здесь позднее. Видео предоставлено Megogo.

🌐🇵🇾 JOSÉ CANALE FIRMA EL PENALTI DEFINITIVO



PARAGUAY HACE LA ÉPICA Y ELIMINA A ALEMANIA DE LA COPA DEL MUNDO



HISTÓRICOpic.twitter.com/vUmkBZoANK — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) June 29, 2026

Отметим, Парагвай рискует нарваться на Францию, которая за место в 1/8 финала сыграет против Швеции.

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале стартовали 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026, а также сетка плей-офф. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.