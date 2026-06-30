Громкая сенсация на ЧМ-2026: Парагвай выбил Германию (видео)
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Немцы провели изнурительный поединок и проиграли серию пенальти
В понедельник, 29 июня, Германия провела поединок 1/16 финала чемпионата мира по футболу против Парагвая. Встреча состоялась в Бостоне (США).
Что нужно знать
- Энсисо открыл счет в игре в первом тайме
- Хаверц сравнял счет во второй половине
- Победитель определялся в футбольной лотерее
Поединок, проходивший на стадионе "Бостон", завершилась со счетом 1:1 в основное время и овертаймы, а в серии пенальти победу отпраздновали парагвайцы (4:3). Об этом сообщает "Телеграф".
Германия провалила первый тайм, пропустив гол в раздевалку от парагвайцев. На 42-й минуте Хулио Энсисо ударом головой поразил ворота Мануэля Нойера. В дебюте второго тайма немцы отыгрались — блестящий гол головой удался Каю Хаверцу. В итоге команды довели дело до овертаймов и серии пенальти. Нойер тащил немцев как мог, но команда Парагвая все равно оказалась сильнее.
Полный видеообзор матча Германия — Парагвай будет доступен здесь позднее. Видео предоставлено Megogo.
🌐🇵🇾 JOSÉ CANALE FIRMA EL PENALTI DEFINITIVO— Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) June 29, 2026
PARAGUAY HACE LA ÉPICA Y ELIMINA A ALEMANIA DE LA COPA DEL MUNDO
HISTÓRICOpic.twitter.com/vUmkBZoANK
Отметим, Парагвай рискует нарваться на Францию, которая за место в 1/8 финала сыграет против Швеции.
Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале стартовали 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.
На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026, а также сетка плей-офф. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.