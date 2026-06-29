Бразилія — Японія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2026

Пентакампеоне зіграють проти Самураїв

У понеділок, 29 червня, на чемпіонаті світу з футболу-2026 відбудеться цікавий поєдинок. Бразилія зіграє проти Японії.

Що потрібно знати

Бразилія зіграє з Японією у Х’юстоні (США)

Збірна Бразилії — п’ятиразові чемпіони світу, японці не виходили далі 1/8 фіналу

Переможець вийде до 1/8 фіналу, де зіграє проти Кот-д'Івуару чи Норвегії

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу 1/16 фіналу Бразилія — Японія. Початок гри о 20:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Бразилія — Японія (оновлюється)

П’ятиразові чемпіони світу намагатимуться пройти непоступливих японців. На груповому етапі бразильці виграли 2 матчі з 3, чого вистачило для виходу в плей-оф із групи з Марокко, Шотландією та Гаїті з першого місця. Японці, своєю чергою, двічі зіграли внічию й один раз перемогли на груповому етапі. Цього вистачило Самураям, щоб потрапити до 1/16 фіналу з другого місця. На груповому етапі японці випередили Швецію та Туніс, відставши лише від команди Нідерландів.

Додамо, що переможець протистояння Бразилія – Японія вийде до 1/8 фіналу, де зіграє проти переможця матчу Кот-д’Івуар – Норвегія.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі стартували 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026, а також сітка плей-офф. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.