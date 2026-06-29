Бразилия избежала позора на ЧМ-2026 (видео)

Пятикратные чемпионы мира вошли в топ-16 лучших команд Мундиаля

В понедельник, 29 июня, на чемпионате мира по футболу-2026 состоялся суперматч Бразилия — Япония. Команды сошлись в 1/16 финала.

Что нужно знать

Японцы открыли счет в первом тайме

Бразилия ответила двумя голами во второй половине

Бразилия сыграет против Кот-д'Ивуара или Норвегии

Встреча, проходившая в Хьюстоне (США), завершилась со счетом 2:1 в пользу Бразилии. Об этом сообщает "Телеграф".

Бразильцы владели небольшим преимуществом по ходу первого тайма, однако первыми забили именно японцы. На 29-й минуте встречи Кайсю Сано перехватил мяч в центре поля, приблизился к штрафной и мощно пальнул прямо в угол ворот — без шансов для Алиссона.

Во втором тайме бразильцы изменили тактику — начали использовать навесы против не самых высоких японцев. Это сработало уже на 56-й минуте матча. Каземиро, избежав офсайда, головой замкнул заброс в штрафную. Пентакампеоне дожали соперника на последней компенсированной минуте — Габриел Мартинелли поразил ворота соперников ударом из пределов штрафной.

Полный видеообззор матча Бразилия — Япония будет доступен здесь позднее. Видео предоставлено Megogo.

Добавим, что в 1/8 финала Бразилия сыграет против победителя матча Кот-д'Ивуар — Норвегия.

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале стартовали 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026, а также сетка плей-офф. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.