Росію вперше за час великої війни допустили до чемпіонату світу з футболу

Йдеться про юнацький турнір для збірних

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) запросила Росію та Білорусь на чемпіонат світу з футболу U-15 (для юнаків віком до 15 років). Турнір пройде в Азербайджані у жовтні 2026 року.

Що потрібно знати

ФІФА розпочала процес повернення Росії у міжнародну футбольну сім'ю

Головний футбольний орган світу почне це із юнацьких команд

Подібна спроба УЄФА провалилася

Про це повідомляє dpa. Таким чином, росіяни вперше після початку повномасштабного вторгнення РФ до України зіграють на міжнародному футбольному турнірі. Країни-агресори також запрошені на ЧС-2027 WU-15 (для дівчат до 15 років).

Рада ФІФА схвалила проведення турніру для юнаків та дівчат у віковій категорії до 15 років. Бюро ради прийняло рішення провести чемпіонат світу та фестиваль ФІФА серед гравців до 15 років у 2026 році в Азербайджані. У першому турнірі серед юнаків зможуть взяти участь команди всіх асоціацій-членів ФІФА. Другий турнір, запланований на 2027 рік, пройде виключно серед жіночих команд. Починаючи з 2028 року, ФІФА запрошуватиме всі асоціації-члени до участі у двох окремих змаганнях – серед команд юнаків та дівчат до 15 років відповідно. Асоціація футбольних федерацій Азербайджану

Нагадаємо, після початку великої війни в Україні ФІФА та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Перша спроба УЄФА повернути Росію на міжнародну арену провалилася через реакцію деяких європейських країн. Доросла збірна Росії зараз задовольняється товариськими матчами. Перед стартом ЧС-2026 росіяни програли Єгипту — учаснику Мундіалю.