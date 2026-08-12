Молочний відділ "АТБ" здивував цінниками: таких цін на масло та сири давно не було

На акції цього разу потрапили сири, молоко і вершкове масло

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Покупцям, які планують поповнити холодильник молоком, маслом, сиром або йогуртами, варто звернути увагу на актуальні пропозиції мережі. У списку акційних товарів є як звичні молочні продукти, так і цікаві варіанти для сніданків та перекусів.

Докладніше про це читайте в матеріалі: В "АТБ" великий розпродаж: шоколад, морозиво та ковбаси йдуть за пів ціни

Одна з найбільш потрібних позицій — вершкове масло "Ферма" 72,6%. Пачка зараз коштує 159,90 грн, тож це може бути вдалий варіант для тих, хто звик мати масло вдома для бутербродів, каш або випічки.

Вдалий час для покупок

Є знижки й на питні йогурти. "Злагода" зі смаками малина-полуниця та манго-банан продаються приблизно по 41–47 грн за пляшку. Такий продукт можна взяти для швидкого сніданку або перекусу протягом дня.

Для дітей у "АТБ" також є кілька цікавих пропозицій. Йогурти "Делісімо Фантазія" з хрусткими кульками або в шоколадній глазурі, а також глазуровані сирки "Ферма" вагою 36 г можна придбати всього за 12,24 грн.

Знижки потішать і дітей

Ще одна базова позиція — молоко "Ферма" 2,5%. Його ціна зараз становить 43,50 грн, тому продукт може зацікавити тих, хто шукає недороге молоко для щоденного вживання.

Дуже бюджетною виглядає пропозиція на плавлений сир. "Своя лінія" у вершковому варіанті, зі смаком грибів або фірмовий, упаковкою 70 г, коштує лише 13,70 грн. Такий сир можна використовувати для бутербродів, тостів або швидких перекусів.

Сири за низькими цінами

Є серед акційних товарів і більш незвичайна позиція — пастоподібний сир Mlekpol Norwegian taste з лососем та кропом. За нього зараз просять 56,07 грн. Це варіант для тих, хто хоче урізноманітнити звичайні сніданки та бутерброди.

Не обійшли знижки й тверді сири. Серед акційних позицій — Комо Чеддер та Горіховий, а також Звенигора Сметанковий та Звенигородський Екстра. Для любителів м'яких сирів є Hochland Almette, а також плавлений сир Hochland Тост.

Вартість знижено

Окремо варто звернути увагу на м'який чеддеризований сир "Своя лінія". Варіанти "Сулугуні" та "Моцарела" зараз коштують по 49,90 грн.

Нагадаємо, як раніше писав "Телеграф", не в сміття, а людям: які товари в "АТБ" можна буде отримати задарма і коли.