Молочний відділ "АТБ" здивував цінниками: таких цін на масло та сири давно не було
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На акції цього разу потрапили сири, молоко і вершкове масло
Покупцям, які планують поповнити холодильник молоком, маслом, сиром або йогуртами, варто звернути увагу на актуальні пропозиції мережі. У списку акційних товарів є як звичні молочні продукти, так і цікаві варіанти для сніданків та перекусів.
Докладніше про це читайте в матеріалі: В "АТБ" великий розпродаж: шоколад, морозиво та ковбаси йдуть за пів ціни
Одна з найбільш потрібних позицій — вершкове масло "Ферма" 72,6%. Пачка зараз коштує 159,90 грн, тож це може бути вдалий варіант для тих, хто звик мати масло вдома для бутербродів, каш або випічки.
Є знижки й на питні йогурти. "Злагода" зі смаками малина-полуниця та манго-банан продаються приблизно по 41–47 грн за пляшку. Такий продукт можна взяти для швидкого сніданку або перекусу протягом дня.
Для дітей у "АТБ" також є кілька цікавих пропозицій. Йогурти "Делісімо Фантазія" з хрусткими кульками або в шоколадній глазурі, а також глазуровані сирки "Ферма" вагою 36 г можна придбати всього за 12,24 грн.
Ще одна базова позиція — молоко "Ферма" 2,5%. Його ціна зараз становить 43,50 грн, тому продукт може зацікавити тих, хто шукає недороге молоко для щоденного вживання.
Дуже бюджетною виглядає пропозиція на плавлений сир. "Своя лінія" у вершковому варіанті, зі смаком грибів або фірмовий, упаковкою 70 г, коштує лише 13,70 грн. Такий сир можна використовувати для бутербродів, тостів або швидких перекусів.
Є серед акційних товарів і більш незвичайна позиція — пастоподібний сир Mlekpol Norwegian taste з лососем та кропом. За нього зараз просять 56,07 грн. Це варіант для тих, хто хоче урізноманітнити звичайні сніданки та бутерброди.
Не обійшли знижки й тверді сири. Серед акційних позицій — Комо Чеддер та Горіховий, а також Звенигора Сметанковий та Звенигородський Екстра. Для любителів м'яких сирів є Hochland Almette, а також плавлений сир Hochland Тост.
Окремо варто звернути увагу на м'який чеддеризований сир "Своя лінія". Варіанти "Сулугуні" та "Моцарела" зараз коштують по 49,90 грн.
Нагадаємо, як раніше писав "Телеграф", не в сміття, а людям: які товари в "АТБ" можна буде отримати задарма і коли.