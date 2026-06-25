Ціни на квитки ЧС-2026 вражають: скільки коштує подивитися топ-матчі

Мундіаль у США, Мексиці та Канаді – найдорожчий в історії

На чемпіонаті світу з футболу справа вже практично дійшла стадії плей-оф. Ігри на вибуття привертають увагу не лише вболівальників, а й перекупників квитків.

"Телеграф" розповідає, скільки коштують квитки на матчі плей-оф ЧС-2026 на вторинному ринку. Ціни на 1/16 фіналу, перша стадія плей-оф, стартують від 740 євро, щоправда, йдеться про гру Швейцарії.

На домашню гру США та Мексики тікети коштують набагато дорожче — від 2613 євро та 2792 євро відповідно, а щоб подивитися на Мессі та Ко у першій грі плей-оф доведеться розщедритися на суму від 2815 євро. При цьому йдеться не про кращі місця.

Ціни на квитки 1/16 фіналу ЧС-2026 з футболу на одній із платформ

Ціни на квитки 1/16 фіналу ЧС-2026 з футболу на одній із платформ

Зазначимо, що купівля квитків у перекупників несе певні ризики — можна нарватися на недобросовісного продавця. Багато платформ гарантують повернення грошей, якщо квиток не прийшов або виявився недійсним. Крім того, гроші не переказують продавцю до успішного завершення події, що зменшує ризик шахрайства. До речі, на вторинному ринку вже продаються квитки на фінал ЧС-2026. їхня вартість становить від 10 800 євро.

Ціни на квитки фіналу ЧС-2026 з футболу на одній із платформ

Додамо, що квитки — це більша частина видатків уболівальників на ЧС-2026, проте фанатам доведеться також заплатити втридорога за харчування, проживання та транспорт, адже ціни у дні матчів на все це злітають до небес.

До речі, непомірні ціни на ЧС-2026 красиво висміяла канадська авіакомпанія Air Transat. Бренд використав високі ціни на квитки Мундіалю для своєї рекламної кампанії. "Переглянути гру Португалії — 3870 доларів. Побачити Португалію (ціна польоту з Монреалю, Канада) – 800 доларів".

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі грають 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.