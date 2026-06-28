Укр

На ЧМ-2026 ассист отдал угловой флажок (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Рафик Бельгали Новость обновлена 28 июня 2026, 09:48
Рафик Бельгали. Фото Getty Images

Уникальный момент произошел в последней игре группового этапа

В воскресенье, 28 июня, в матче 3-го тура чемпионата мира по футболу Алжир — Австрия произошел необычный момент. Угловой флажок стал частью голевой атаки алжирцев.

Что нужно знать

  • Алжир и Австрия сыграли вничью — 3:3
  • Бельгали оформил уникальный гол
  • Обе команды вышли в плей-офф

На 45-й минуте игры Рафик Бельгали оформил потрясающий соло гол, который войдет в историю футбола. Об этом сообщает "Телеграф".

Рияд Марез на фланге не сумел догнать мяч, однако круглый решил не покидать поле, врезавшись в угловой флажок. Мяч отскочил к Бельгали, который прошел нескольких защитников и прошил ближний угол ворот австрийцев. Добавим, что обе команды устраивала ничья, однако сушить игру никто даже не думал. В итоге зрители стали свидетелями голевого триллера со счетом 3:3.

Видеообзор матча Австрия — Алжир. Видео предоставлено Megogo.

Видео гола Бельгали с 03:04

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале стартовали 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026, а также сетка плей-офф. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.

Теги:
#Футбол #Сборная Австрии #Сборная Алжира #ЧМ-2026