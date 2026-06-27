Megogo потрапив у скандал на ЧС-2026: коментатор радів голу союзника Росії (відео)

Взяття воріт у результаті скасували

Офіційний транслятор чемпіонату світу з футболу-2026 в Україні Megogo розкритикували після матчу 3-го туру групового етапу Єгипет — Іран. Річ у тому, що коментатор яскраво відреагував на гол іранців наприкінці поєдинку.

Що потрібно знати

Єгипет зіграв унічию з Іраном — 1:1

Під завісу зустрічі іранці забили гол, але взяття воріт скасували через офсайд

Український коментатор емоційно відреагував на цей момент і піддався критиці в мережі

На матчі дикторами працювали Вадим Скічко та Олександр Сукманський. У мережі розгорілися суперечки через цю ситуацію.

Один із користувачів звинуватив коментатора в надто бурхливій реакції на гол з огляду на політичну ситуацію — Іран та Росія є союзниками. Ось уже п’ятий рік іранські дрони типу "Шахед" кошмарять Україну, вбиваючи мешканців країни та знищуючи інфраструктуру.

П’ятий рік ми маємо повномасштабну війну з Росією. Іран постачає ворога зброєю та боєприпасами. Їхні "Шахеди" руйнують щодня наші міста та вбивають українців. Тим часом на Megogo коментатори радіють голам іранців на Чемпіонаті світу. PS Гол скасували й, найімовірніше, збірна не вийде до плей-оф. Віталій Журак

Частина користувачів вважають цю радість недоречною, інші зазначили, що навіть США, воюючи з Іраном, прийняли їхню збірну на Мундіалі.

Відеоогляд матчу Єгипет — Іран. Відео надане Megogo.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі грають 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026, а також сітка плей-оф. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.