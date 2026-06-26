Ганебні помилки суддів на ЧС-2026 не виправляє навіть VAR (відео)

Мундіаль-2026 запам’ятається великою кількістю ляпів арбітрів

Бразильська футбольна конфедерація (CBF) подала скаргу до Міжнародної федерації футболу (ФІФА) з приводу суддівства у матчі проти Шотландії на чемпіонаті світу з футболу. У місцевій федерації незадоволені скасованим голом у першому таймі.

Що потрібно знати

Бразилія розгромила Шотландію — 3:0

Німеччина програла Еквадору — 1:2

В обох іграх судді припустилися гольових помилок

Про це повідомляє globo. За інформацією джерела, Бразилія тепер вимагає не призначати мексиканського рефері Сесара Артуро Рамоса на їхні ігри.

Річ у тім, що у першому таймі за рахунку 1:0 Вінісіус Жуніор оформив дубль, щоправда, арбітр після перегляду VAR (відеопомічник судді) скасував взяття воріт за фол в атаці. Президент бразильської конфедерації Самір Хауд направив скаргу на ім’я голови ФІФА Джанні Інфантіно. У ній він вказав на те, що система VAR повинна використовуватися лише у випадку з явними помилками судді в полі, а також вимагає більше не призначати Рамоса на ігри Пентакампеоне.

Відеоогляд матчу Бразилія — Шотландія. Відео надані Megogo.

Момент зі скасованим голом Вінісіуса дивитись з 03:03

Ще одна гольова помилка рефері сталася у матчі Німеччина – Еквадор. Вже на 2-й хвилині Лерой Сане відкрив рахунок у грі, щоправда, під час атаки Александар Павлович у боротьбі за м’яч вдарив ногою по обличчю Педро Віте. Здавалося, фол є очевидним, проте американка Торі Пенсо взяття воріт зарахувала, що викликало суперечки в мережі. Якби Еквадор не виграв цей матч і не вийшов у плей-оф, на Мундіалі пролунав би грандіозний скандал.

Момент із небезпечною грою Павловича дивитись з 00:39

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі грають 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.