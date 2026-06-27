Megogo угодил в скандал на ЧМ-2026: комментатор радовался голу союзника России (видео)
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Взятие ворот в итоге отменили
Официальный транслятор чемпионата мира по футболу-2026 в Украине Megogo подвергся критике после матча 3-го тура группового этапа Египет — Иран. Дело в том, что комментатор ярко отреагировал на гол иранцев в концовке поединка.
Что нужно знать
- Египет сыграл вничью с Ираном — 1:1
- Под занавес встречи иранцы забили гол, но взятие ворот отменили из-за офсайда
- Украинский комментатор эмоционально отреагировал на данный момент и подвергся критике в сети
На матче дикторами работали Вадим Скичко и Александр Сукманский. В сети разгорелись споры из-за данной ситуации.
Один из пользователей обвинил комментатора в слишком бурной реакции на гол, учитывая политическую ситуацию — Иран и Россия являются союзниками. Вот уже пятый год иранские дроны типа "Шахед" кошмарят Украину, убивая жителей страны и уничтожая инфраструктуру.
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Пятый год у нас идет полномасштабная война с Россией. Иран снабжает врага оружием и боеприпасами. Их "Шахеды" разрушают ежедневно наши города и убивают украинцев.
Тем временем на Megogo комментаторы радуются голам иранцев на Чемпионате мира.
P.S. Гол отменили и, скорее всего, сборная не выйдет в плей-офф.
Часть пользователей считают данную радость неуместной, другие отметили, что даже США, воюя с Ираном, приняли их сборную на Мундиале.
Видеообзор матча Египет — Иран. Видео предоставлено Megogo.
Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале играют 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.
На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026, а также сетка плей-офф. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.