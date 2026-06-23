Найкращий воротар ЧС-2026 продався за російські рублі

Спортсмен вибрав гроші, а не честь

У Росії бысяться через рішення Норвегії не викликати в національну хокейну команду Хенріка Хейкеланна. Воротар 23 червня офіційно став гравцем ХК "Трактор" (Челябінськ).

Що потрібно знати

Хейкелан перейшов у російський клуб

Воротар відразу втратив місце у збірній Норвегії

Кіпер був визнаний найкращим на ЧС-2026

Дворазовий олімпійський чемпіон з хокею Олександр Кожевніков заявив "Матч ТВ", що заборона пояснюється русофобією, яку нібито виховують у норвежцях зі школи. Насправді Хейкелан не викликатиметься до збірної Норвегії за рішенням місцевої федерації. Річ у тім, що в Королівстві не хочуть бачити у своїй команді гравців, які грають у країні-агресорі.

У Норвегії русофобія йде на першому місці. Про що там казати? Він ухвалив рішення, це його вибір, він дорослий хлопчик. Цього варто було чекати. Вони виховують ненависть до росіян починаючи зі школи. Русофобія страшна, тому тут нема чого дивуватися. Олександр Кожевніков

Генеральний менеджер збірної Норвегії Патрік Торесен підтвердив, що Хенрік втратив місце у збірній Норвегії. Цікаво, що сам Торесен грав у РФ, щоправда, це було до повномасштабного вторгнення путінських військ в Україну.

Для норвезького хокею дуже сумно, якщо ми не зможемо використати наших найкращих гравців. Але рішення ухвалене, і я, звичайно, дотримуюсь його. Патрік Торесен

Нагадаємо, Хейкелан прославився на чемпіонаті світу з хокею-2026. У 10 матчах турніру він оформив три шат-аути (не пропускав голи), відбив 93,7% кидків, а його коефіцієнт надійності (середня кількість шайб, яку воротар пропускає за один повний матч) становив 1,74. Норвегія на турнірі сенсаційно посіла 3 місце, вперше вигравши медаль на такому рівні.