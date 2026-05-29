Росію двічі принизили у Єгипті (відео)

Єгиптянам перемоги було мало і вони нагородили росіян, які програли матч

Збірна Росії з футболу програла команді Єгипту (1:0) у товариському матчі. Після матчу виявилось, що гра була кубковою, а на її кону стояв трофей.

Що потрібно знати

Росія програла Єгипту у футбольному матчі

Збірну РФ нагородили срібними медалями

Мережа сміється через абсурдність ситуації

Таким чином, збірна РФ стала срібним призером New Capital Cup 2026. Гра та медалі російських футболістів викликали хвилю жартів у мережі, повідомляє "Телеграф".

Турнір був присвячений новій адміністративній столиці Єгипту, яка будується за 45 км на схід від Каїра, щоб розвантажити переповнене місто. Як виявилося після гри, учасниками змагань стали лише дві збірні. Єгипет без проблем здолав РФ, граючи не найсильнішим складом, а після матчу відбулася церемонія нагородження, де російські футболісти отримали срібні нагороди.

У мережі зазначили, що так збірну РФ ще ніхто не принижував. Один користувач назвав ситуацію подвійною образою Росії. Інтернет також регоче, адже збірна Росії виграла нагороди на міжнародному рівні вперше за довгий час, проте є нюанс.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Перша спроба УЄФА повернути Росію на міжнародну арену провалилася через реакцію деяких європейських країн.