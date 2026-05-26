Лунін потрапив у пікантний скандал: замішана дружина капітана "Реала" (відео)

Українець потрапив у безглузду ситуацію

Воротар "Реала" та збірної України Андрій Лунін опинився в епіцентрі сексуального скандалу в Іспанії. Річ у тому, що кіпер нібито доторкнувся до сідниць дружини капітана Вершкових Дані Карвахаля.

Що потрібно знати

"Реал" обіграв "Атлетік" (4:2)

Каравахаль іде з мадридської команди

Лунін попрощався з дружиною Дані та нарвався на критику

Все сталося після останньої гри "Реала" у сезоні 2025/26 проти "Атлетіка". Про це повідомляє "Телеграф".

34-річний Карвахаль залишає Королівський клуб через 13 років. Гравці та тренери Вершкових відразу після гри почали прощатися з Дані та його дружиною Дафною Каньїсарес. На відео видно, як Лунін обіймає дружину капітана, тримаючи її за поперек. Однак, деякі користувачі вважають, що воротар недоречно помацав Дафну.

Відео з Луніним та Дафною завірусилося в мережі та збирає мільйони переглядів. Річ у тім, що "Реал" наприкінці сезону потопає у скандалах (бійка Чуамені та Вальверде, "диктатор Мбаппе"). До цього додався провальний сезон — клуб посів друге місце у Ла Лізі та вилетів у плей-оф у всіх інших турнірах.

Думка мережі розділилася. Частина користувачів назвала дії Луніна недоречними. Інші не побачили у прощанні Андрія з дружиною партнера нічого поганого.

Нагадаємо, "Реал" програв "Барселоні" в останньому Ель Класіко сезону. До цього у битві за Суперкубок Іспанії "Барса" взяла гору над Вершковими з рахунком 3:2.