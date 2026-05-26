Лунин угодил в пикантный скандал: замешана жена капитана "Реала" (видео)

Украинец угодил в нелепую ситуацию

Вратарь "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин оказался в эпицентре сексуального скандала в Испании. Дело в том, что кипер якобы дотронулся до ягодиц жены капитана Сливочных Дани Карвахаля.

Что нужно знать

"Реал" обыграл "Атлетик" (4:2)

Каравахаль уходит из мадридской команды

Лунин попрощался с женой Дани и нарвался на критику

Все произошло после последней игры "Реала" в сезоне 2025/26 против "Атлетика". Об этом сообщает "Телеграф".

34-летний Карвахаль покидает Королевский клуб спустя 13 лет. Игроки и тренеры Сливочных сразу после игры начали прощаться с Дани и его женой Дафной Каньисарес. На видео видно, как Лунин обнимает супругу капитана, держа ее за поясницу. Однако, некоторые пользователи считают, что вратарь неуместно потрогал Дафну.

Видео с Луниным и Дафной завирусилось в сети и собирает миллионы просмотров. Дело в том, что "Реал" в конце сезона утопает в скандалах (драка Чуамени и Вальверде, "диктатор Мбаппе"). К этому добавился провальный сезон — клуб занял второе место в Ла Лиге и вылетел в плей-офф во всех остальных турнирах.

Мнение сети разделилось. Часть пользователей назвала действия Лунина неуместными. Другие не увидели в прощании Андрея с женой партнера ничего похабного.

Напомним, "Реал" проиграл "Барселоне" в последнем Эль-Класико сезона. До этого в битве за Суперкубок Испании "Барса" взяла верх над Сливочными со счетом 3:2.