Провели Євро та забули: як виглядає зворотній бік "Арени Львів" (фото)

Стадіон перебуває не в кращому стані

У мережі завірусилися знімки зворотного боку "Львів-Арени", зроблені у день фіналу Кубка України з футболу-2026. У вирішальній грі "Динамо" обіграло "Чернігів" (3:1).

Вхід з іншого боку арени не впорядкований, а за територією явно давно ніхто не стежить. Про це повідомляє "Телеграф".

Один із входів на "Арену Львів"/Фото: threads.com/@play_442_

У мережі ці знімки викликали неоднозначну реакцію в українців. Користувачі вважають, що будівництво "Арени Львів" було "великим розпилом", через що остаточні роботи на ньому досі не зроблено.

Довідка: "Арена Львів" – стадіон, відкритий у жовтні 2011 року, вміщує 34 915 місць. Вартість будівництва становила понад 2 млрд гривень. Арена приймала 3 матчі Євро-2012. Після початку війни на Донбасі стадіон став домом для кількох українських команд, включаючи збірну України. Тут домашні ігри проводили "Шахтар", "Карпати", "Верес", "Олександрія" (єврокубки), "Зоря" (єврокубки), "Львів" та "Рух".

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну кількість матчів на арені різко скоротилася. У поточному сезоні чемпіонату України тут домашні ігри проводять "Рух" та "Шахтар".

