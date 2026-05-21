Провели Евро и забыли: как выглядит обратная сторона "Арены Львов" (фото)

Стадион находится не в лучшем состоянии

В сети завирусились снимки обратной стороны "Львов-Арены", сделанные в день финала Кубка Украины по футболу-2026. В решающей игре "Динамо" обыграло "Чернигов" (3:1).

Что нужно знать

"Арена-Львов" принимала финал Кубка Украины-2026

Фото обратной стороны арены наделали шуму в сети

В текущем сезоне на стадионе играли "Рух" и "Шахтер"

Вход с другой стороны арены неблагоустроен, а за территорией явно давно никто не следит. Об этом сообщает "Телеграф".

Один из входов на "Арене Львов"/Фото: threads.com/@play_442_

В сети данные снимки вызвали неоднозначную реакцию у украинцев. Пользователи считают, что постройка "Арены Львов" была "большим распилом", из-за чего окончательные работы на нем до сих пор не сделаны.

Справка: "Арена Львов" — стадион, открытый в октябре 2011 года, вмещает 34 915 мест. Стоимость постройки составила свыше 2 млрд гривен. Арена принимала 3 матча Евро-2012. После начала войны на Донбассе стадион стал домом для нескольких украинских команд, включая сборную Украины. Здесь домашние игры проводили "Шахтер", "Карпаты", "Верес", "Александрия" (еврокубки), "Зоря" (еврокубки), "Львов" и "Рух".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину количество матчей на арене резко сократилось. В текущем сезоне чемпионата Украины здесь домашние игры проводят "Рух" и "Шахтер".

