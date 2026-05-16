Поки чоловік готується до бою: дружина Усика показала, як підросла їхня наймолодша донька
Такими кадрами Катерина ділиться нечасто
Олександр та Катерина Усики — батьки чотирьох дітей. Поки боксер готується до бою проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена, його дружина показала їхню наймолодшу донька Марія, якій зараз два роки.
В Instagram вона виклала коротке домашнє відео — дівчинка грається, у якийсь момент звертається до мами з дитячим "подивитися", після чого зі сміхом падає на подушку. У відповідь чути спокійне мамине "обережно".
На кадрах Марійка виглядає щасливою — вона посміхається. Спочатку дівчинка дивилася у вікно, де побачила "багато сонечка", а потім заскочила на ліжко до мами.
Такі кадри Катерина публікує нечасто — родина Олександра Усика загалом тримає приватне життя поза публічним шумом. Однак іноді все ж з'являються милі сімейні кадри.
Нагадаємо, що Олександр Усик має чотирьох дітей. Це старша донька Єлизавета (2010 р.н.), сини Кирило (2013) і Михайло (2015), а також наймолодша донька Марія, яка народилася у січні 2024 року. Зараз родина частково живе розділено через безпекові обставини — сини перебувають за кордоном, а доньки — з мамою в Україні.
