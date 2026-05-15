У "АТБ" з’явилась нова хитра схема економії: що потрібно зробити (фото)

Щоб знижка стала доступною, спочатку потрібно виконати деякі умови

У мережі "АТБ" покупці можуть отримувати додаткові знижки не лише під час звичайних акцій чи купівлі кількох товарів, а й через спеціальні пропозиції з колекційними картками "Хроніки Сили".

Українка під ніком epee.vous у Threads поділилася, що зіткнулася з незрозумілою схемою знижки під час купівлі шоколаду Milka.

На ціннику була вказана стандартна вартість — 99,90 гривень, але поруч зазначалося, що при купівлі двох сашетів "Хроніки Сили" активується знижка -30%. У такому разі підсумкова ціна шоколадки зменшується приблизно до 70 гривень.

У коментарях користувачі пояснили, як "прочитати" цю знижку. Тож, покупець окремо платить 10 грн за два сашети, але натомість отримує знижку на основний товар. Хоча схема виглядає заплутаною, на перший погляд, але можна зекономити близько 20 гривень.

Скільки коштують сашети "Хроніки Сили" в "АТБ". Фото: скріншот з магазина

У коментарях пояснили, як купити шоколад за акційною ціною. Фото: Threads

Раніше "Телеграф" повідомляв про вигідні акційні пропозиції в мережі "АТБ", зокрема знижки до 50% на морську капусту, майонез і мюслі. У матеріалі зібрали добірку товарів бакалії, які цього тижня можна придбати за зниженими цінами.