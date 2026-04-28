Вацко розібрав Реброва на "запчастини": три причини ганьби збірної України
Диктор назвав тренера поганим мотиватором
Відомий український коментатор Віктор Вацко розкритикував роботу колишнього головного тренера збірної України з футболу Сергія Реброва, який напередодні залишив свою посаду. Диктор назвав три помилки, яких припустився тренерський штаб Реброва.
Що потрібно знати
- Ребров зі збірною України провалив відбір на ЧС-2026
- Тренер пішов із команди
- Вацко вказав на помилки менеджера
Відповідний коментар Вацко залишив на своєму YouTube каналі. За його словами, Ребров провалився через кілька причин.
По-перше, тренер зібрав штаб із фахівців, які фактично працювали з українською командою онлайн. По-друге, Вацко не вважає Сергія Станіславовича "авторитетом у команді", а по-третє, наставник повністю провалив комунікацію з медіа.
Перша проблема — вони живуть за кордоном. Вони не були інтегровані в український футбол. Один тільки Ребров час від часу приїжджав до України, приїжджав на матчі, комунікував тут із тренерами, менеджерами українських клубів. Інші… Вони українських гравців наживо бачили лише тих, які грають у Європі.
Друга проблема цього штабу – це лідерські якості. Я думаю, кожен уже повинен зрозуміти, що у команді, яка збирається на кілька днів, дуже важливо створити правильну атмосферу. Ні Ребров, ні інший представник його тренерського штабу не були для цієї команди лідерами, мотиваторами, авторитетами.
Третя проблема – це комунікація. Я переконаний, що Сергій Ребров налаштував проти себе вболівальників не в останню чергу своєю манерою спілкування у публічній площині із журналістами зокрема. Я вважаю, що Ребров зробив величезну помилку, не найнявши собі у свій особистий штаб особистого прессекретаря, не взявши собі компетентну людину по роботі з медіа.
Нагадаємо, збірна України під керівництвом Реброва не змогла кваліфікуватись на ЧС-2026. Синьо-жовті не змогли пройти Швецію (1:3) у півфіналі плей-оф кваліфікації європейського відбору. Раніше українці не змогли потрапити на Мундіаль напряму, посівши друге місце на груповому етапі кваліфікації. Наступні матчі Синьо-жовті, ймовірно, проведуть у міжнародне вікно перед стартом чемпіонату світу. Очікується, що до цього наша команда отримає нового головного тренера.