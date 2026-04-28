Вацко розібрав Реброва на "запчастини": три причини ганьби збірної України

Перша проблема — вони живуть за кордоном. Вони не були інтегровані в український футбол. Один тільки Ребров час від часу приїжджав до України, приїжджав на матчі, комунікував тут із тренерами, менеджерами українських клубів. Інші… Вони українських гравців наживо бачили лише тих, які грають у Європі.

Друга проблема цього штабу – це лідерські якості. Я думаю, кожен уже повинен зрозуміти, що у команді, яка збирається на кілька днів, дуже важливо створити правильну атмосферу. Ні Ребров, ні інший представник його тренерського штабу не були для цієї команди лідерами, мотиваторами, авторитетами.

Третя проблема – це комунікація. Я переконаний, що Сергій Ребров налаштував проти себе вболівальників не в останню чергу своєю манерою спілкування у публічній площині із журналістами зокрема. Я вважаю, що Ребров зробив величезну помилку, не найнявши собі у свій особистий штаб особистого прессекретаря, не взявши собі компетентну людину по роботі з медіа.