"Видатний, але...": Шовковський пройшовся по зірці "Динамо"

Колишній наставник "Динамо" пролив світло на конфлікт із лідером команди

Колишній головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський несподівано висловився про конфлікт із вінгером Біло-синіх Андрієм Ярмоленком. У серпні 2025 року з’явилися чутки про те, що Сашо вигнав гравця прямо з тренування.

Що потрібно знати

Шовковський відповів на запитання у соцмережі

Про конфлікт тренера та лідера команди повідомляли ЗМІ

Олександр пояснив, чому йому не вдалося працювати з Ярмоленком

Відповідний коментар Шовковський дав у сторіс на своїй сторінці в Instagram. Один із користувачів запитав Олександра, що він думає про Ярмоленка. Колишній менеджер наголосив, що Андрій не сприймає інформацію від тренерського штабу.

Він видатний український футболіст, який зосереджений виключно на собі та не сприймає інформацію від тренерського штабу. Олександр Шовковський

Зазначимо, між Шовковським та Ярмоленком нібито сталася сутичка на тренуванні. Пізніше "Сашо" заявив, що Андрій залишив розташування команди й це дивно, при цьому хавбек повідомив і тренера, і менеджмент клубу. Ексфорвард "Динамо" Київ Олег Саленко вважає, що Ярмоленко не грав із "Самсунспором" у Лізі конференцій саме через конфлікт з менеджером, а не через застуду, як це повідомили у клубі. Після звільнення з "Динамо" Шовковський заявив, що Андрій не був йому помічником у команді.