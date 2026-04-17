"Динамо" — "Зоря": онлайн-трансляція матчу чемпіонату України (відео)

Біло-синім потрібна лише перемога

У п’ятницю, 17 квітня, у Києві відбудеться матч 24-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) "Динамо" — "Зоря". Гра пройде на стадіоні імені Валерія Лобановського.

Що потрібно знати

"Динамо" приймає "Зорю"

Кияни програли 2 матчі поспіль

Розсудить гру бригада арбітрів на чолі з Максимом Козиряцьким

Початок зустрічі о 15:30 за київським часом.

Онлайн відеотрансляція матчу "Динамо" — "Зоря"

Кияни підходять до гри у жахливому настрої. Біло-сині зазнали двох поразок поспіль і перебувають на п’ятій позиції в першості України. "Зоря", своєю чергою, йде на серії з 4 матчів без поразок і посідає 8 позицію в лізі.

Нагадаємо, "Динамо" провалило єврокубкову кампанію 2025/26, не зумівши вийти у плей-оф Ліги конференцій. У Кубку України Біло-Сині зіграють у півфіналі з "Буковиною" (22 квітня). Це єдиний трофей, на який претендують "динамівці" у поточній кампанії.