Помер відомий український силач: похорон пройде не на батьківщині

Спортсмен останнім часом проживав у США

На Великдень перестало битися серце українського богатиря, одного з найсильніших людей Тернопільської області, майстра спорту України з паверліфтингу Артура Олійника. Колишній спортсмен, який також займався тренерською діяльністю, помер у США.

Олійник був одним із найсильніших людей Тернопільщини

Спортсмен також був успішним тренером

Поховають силача у США

Про смерть відомого представника Тернопільщини повідомив у Facebook міський голова Тернополя Сергій Надал. Причини смерті Олійника не називаються.

Сумна звістка для нашого міста. Тернопіль втратив Артура Олійника – майстра спорту України з паверліфтингу, одного з найкращих спортсменів краю. Його знали як сильного духом, відданого своїй справі, який завжди підтримував поряд. Висловлюємо щирі співчуття дружині, рідним та близьким Артура. І всім, хто тренувався поряд з ним, хто знав його як наставника та людину. Світла та вічна пам’ять! Сергій Надал

Голова тернопільської обласної Федерації паверліфтингу Ігор Лисий висловив свої співчуття через смерть відомого спортсмена.

Артур був майстром спорту України з паверліфтингу, неодноразово ставав призером та переможцем обласних та всеукраїнських чемпіонатів, виступав у важкій ваговій категорії. Останнім часом мешкав у США. Там же спортсмена та тренера проведуть в останню путь. Церемонія прощання призначена на четвер, 16 квітня.

