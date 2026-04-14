Помер відомий український силач: похорон пройде не на батьківщині
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Спортсмен останнім часом проживав у США
На Великдень перестало битися серце українського богатиря, одного з найсильніших людей Тернопільської області, майстра спорту України з паверліфтингу Артура Олійника. Колишній спортсмен, який також займався тренерською діяльністю, помер у США.
Про смерть відомого представника Тернопільщини повідомив у Facebook міський голова Тернополя Сергій Надал. Причини смерті Олійника не називаються.
Сумна звістка для нашого міста.
Тернопіль втратив Артура Олійника – майстра спорту України з паверліфтингу, одного з найкращих спортсменів краю. Його знали як сильного духом, відданого своїй справі, який завжди підтримував поряд.
Висловлюємо щирі співчуття дружині, рідним та близьким Артура. І всім, хто тренувався поряд з ним, хто знав його як наставника та людину.
Світла та вічна пам’ять!
Голова тернопільської обласної Федерації паверліфтингу Ігор Лисий висловив свої співчуття через смерть відомого спортсмена.
Артур був майстром спорту України з паверліфтингу, неодноразово ставав призером та переможцем обласних та всеукраїнських чемпіонатів, виступав у важкій ваговій категорії. Останнім часом мешкав у США. Там же спортсмена та тренера проведуть в останню путь. Церемонія прощання призначена на четвер, 16 квітня.
Раніше повідомлялося про смерть видатного футбольного тренера Мірчі Луческу. У Містера, який став легендою в Україні, залишилися дружина, син та онуки.