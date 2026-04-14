Умер известный украинский силач: похороны пройдут не на родине

Спортсмен в последнее время проживал в США

На Пасху перестало биться сердце украинского богатыря, одного из сильнейших людей Тернопольской области, мастера спорта Украины по пауэрлифтингу Артура Олейника. Бывший спортсмен, который также занимался тренерской деятельностью, умер в США.

О смерти известного представителя Тернопольщины сообщил в Facebook городской голова Тернополя Сергей Надал. Причины смерти Олейника не называются.

Печальное известие для нашего города. Тернополь потерял Артура Олейника – мастера спорта Украины по пауэрлифтингу, одного из лучших спортсменов края. Его знали как сильного духом, преданного своему делу, который всегда поддерживал рядом. Выражаем искренние соболезнования супруге, родным и близким Артура. И всем, кто тренировался рядом с ним, кто знал его как наставника и человека. Светлая и вечная память! Сергей Надал

Голова тернопольской областной Федерации пауэрлифтинга Игорь Лысый выразил свои соболезнования в связи со смертью известного спортсмена.

Артур был мастером спорта Украины по пауэрлифтингу, неоднократно становился призером и победителем областных и всеукраинских чемпионатов, выступал в тяжелой весовой категории. В последнее время проживал в США. Там же спортсмена и тренера проведут в последний путь. Церемония прощания назначена на четверг, 16 апреля.

Артур Олейник/Фото: 0352.ua

