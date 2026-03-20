Магучіх виграла "золото" ЧС, у Левченко "срібло" (відео)

Відразу дві українки опинилися на п’єдесталі пошани

У п’ятницю, 20 березня, у Торуні (Польща) стартував чемпіонат світу з легкої атлетики-2026 у приміщенні. У перший ігровий день розіграли медалі зі стрибків у висоту серед жінок.

Україну на турнірі представляли 2 стрибунки у висоту

Магучіх виграла турнір, підкоривши висоту понад 2 метри

Ярославі належить рекорд сезону у світі

Українка Ярослава Магучіх виборола золоту медаль, підкоривши висоту 2,01 м. Про це повідомляє "Телеграф".

Відразу три спортсменки Юлія Левченко (Україна), Нікола Оліслагерс (Австралія) та Ангеліна Топіч (Сербія) вибороли "срібло". Усі троє з першої спроби перестрибнули планку на висоті 1,99 м.

Зазначимо, Левченко вперше взяла медаль на чемпіонатах світу. Магучіх, своєю чергою, стала дворазовою чемпіонкою світу у приміщенні. Також на її рахунку "срібло" та "бронза" на цьому рівні.

Нагадаємо, Магучіх та Левченко виступили на чемпіонаті України-2026, де посіли перше та друге місця відповідно, показавши однаковий результат (1,96 м). До речі, на цьому турнірі відбулася справжня драма з Катериною Табашник. Крім того, Ярослава блискуче стартувала у новому році, на її рахунку рекорд сезону (2,03 м), який легкоатлетка встановила на змаганнях у Львові.