"Померти в горах — це здорово": у Росії відмовилися знімати з гори тіло відомої альпіністки

Тіло альпіністки залишиться на одному зі схилів Піка Перемоги

Трагедія російської альпіністки Наталії Наговіциної, яка сталася в Киргизстані в серпні 2025 року, розбурхала весь світ. Жінку із зламаною ногою залишили вмирати на Піку Перемоги на висоті близько 7 км.

Що потрібно знати

Наговіцина зірвалася і зламала ногу під час сходження на Пік Перемоги

Евакуація не вдалася, її визнали мертвою

У Росії не збираються знімати її тіло з гори

Російська влада відмовилася знімати тіло альпіністки з гори. Про це заявив віцепрезидент організації Олександр П’ятніцин. Вся справа у складності та дорожнечі такої операції. Однак те, як це пояснив П’ятніцин, викликає багато запитань. Російський функціонер фактично заявив, що альпіністи мріють померти у горах.

Федерація допомогти у цій ситуації нічим не може. Це дуже небезпечний захід. Забирати її звідти дуже небезпечно людьми. Має бути близько 30 дуже висококваліфікованих, здорових альпіністів. У нас немає такої кількості висотників. Це потрібно шукати по всьому світу. У нас є хороші альпіністи, хороші групи. Але це непрофесійний вид спорту. Люди працюють за своїми напрямками, а щороку їдуть у відпустку в гори. Федерація не буде і не може ініціювати пошуки. Ми є громадською організацією, яка живе на членські внески. У нас, навпаки, навіть вважається, що якщо хтось знайшов спокій у горах, це здорово. Хтось у таких місцях робить пам’ятні таблички, там збираються друзі, родичі та згадують. Найголовніше – пам’ять. Якби це було місце, куди можна підійти та забрати — інша річ, це, звісно, зробили б. Олександр П’ятніцин

Нагадаємо, у серпні 2025 року 47-річна Наталія Наговіцина здійснювала сходження на Пік Перемоги (7439 м) разом із ще трьома альпіністами: росіянином Романом Мокринським, німцем Гюнтером Зигмундом та італійцем Лукою Сінігіллею. 12 серпня жінка зірвалася та зламала ногу. Мокринський надав їй допомогу і спустився до штурмового табору.

Лука Синігілля

Після цього Синігілля та Зигмунд вирушили на допомогу до Наталі. 13 серпня вони принесли їй спальний мішок, пальник, їжу та газовий балон. Чоловіки заночували з росіянкою, після чого вирішили спуститися за додатковою допомогою. Синігілля отримав обмороження рук, а 15 серпня він помер болісною смертю через набряк мозку. Гюнтера та Мокринського пізніше евакуювали рятувальники.

17 серпня військовий вертоліт Киргизстану Мі-8 попрямував до росіянки, проте через складні погодні умови він не долетів і здійснив жорстку посадку на висоті 4600 метрів. Декілька людей отримали тяжкі травми, після чого їх евакуювали іншим вертольотом.

19 серпня рятувальники Киргизстану та досвідчені альпіністи розпочали рятувальну операцію, проте вже 23 серпня її звернули на висоті 6100 м. Глава пресслужби МНС Киргизстану Аділ Чаргинов заявив про смерть Наговіциної.

Зазначимо, у 2021 році чоловік Наговіциної Сергій загинув під час сходження на гору Хан-Тенгрі (6995 м), яка знаходиться поряд з Піком Перемоги. Наталя була з чоловіком, коли у нього трапився інсульт на висоті 6900 метрів та його паралізувало. Тільки після смерті Сергія Наговіцина погодилася на евакуацію, а через рік вона повернулася на Хан-Тенгрі та встановила там меморіальну табличку на згадку про загиблого чоловіка. Про це зняли документальний фільм.

Довідка: Пік Перемоги — гірська вершина заввишки 7439 метрів хребта Какшаал-Тоо, найвища точка Тянь-Шаню та Киргизстану, найпівнічніший 7-тисячник. Досвідчені альпіністи вважають гору досить небезпечною для сходження. В деякі роки піднятися на вершину не вдається нікому.

Пік Перемоги/Фото: alexclimb.com

Раніше російський футболіст Данило Сєкач зізнався у вбивстві москвички. Він заявив, що діяв під впливом шахраїв з України.