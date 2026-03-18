Великий символизм. США после ареста Мадуро проиграли Венесуэле в финале чемпионата мира

Венесуэла выиграла престижный турнир по бейсболу

В среду, 18 марта (время киевское), сборная Венесуэлы сенсационно выиграла Всемирную классику бейсбола (World Baseball Classic). В финале "чемпионата мира" венесуэльцы обыграли сборную США.

Что нужно знать

Венесуэла впервые выиграла чемпионат мира по бейсболу

В финале венесуэльцы обыграли США

В сети отметили символизм победы из-за похищения Мадуро

Финальная игра, которая проходила в Майами (США, штат Флорида), завершилась со счетом 3:2. Об этом сообщает "Телеграф".

Добавим, что право выступить на Олимпиаде-2028 года завоевали сборные Венесуэлы (это будет олимпийский дебют) и Доминиканской республики. Американцы выступят на Играх в качестве хозяев турнира.

В сети назвали этот успех Венесуэлы символическим. Дело в том, что в начале 2026 года США провернули операцию против южноамериканской страны, похитив президента Венесуэлы Николаса Мадуро. С ним была супруга Силия Флорес, которая также активно участвовала в политической жизни страны.

Справка: World Baseball Classic — это один из двух главных взрослых бейсбольных турниров, санкционированных WBSC (Всемирная конфедерация бейсбола и софтбола), наряду с Premier12, но единственный, который присваивает победителю титул "чемпиона мира". "Классика" проводится раз в три года.

Напомним, 3 января США провернули масштабную военную операцию против Венесуэлы. В Каракасе прогремело несколько взрывов, президент страны Мадуро и его супруга были захвачены. Американцы обвиняют Мадуро в наркотерроризме, организации масштабной контрабанды наркотиков, использовании военных ресурсов для защиты наркотрафика и незаконном обороте оружия. Позднее глава Белого дома Дональд Трамп опубликовал фото Мадуро с повязкой на глазах, в наушниках и наручниках. Данный снимок запустил модный бум.