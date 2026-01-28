Чим закінчився скандал з Україною на Євро-2026 з футзалу

Колишній росіянин влаштував провокацію на головному турнірі року

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) ухвалив остаточне рішення у справі футзаліста збірної Вірменії Дениса Нєвєдрова. Спортсмен, який раніше грав за молодіжну збірну Росії, після матчу з Україною на чемпіонаті Європи-2026 образив Україну та поглумився над Синьо-жовтим прапором.

Що потрібно знати

Збірна України програла Вірменії на Євро-2026 з футзалу

Російський вірменин Нєвєдров образив Україну

УЄФА покарав Дениса, проте українці незадоволені

Натуралізований росіянин отримав один матч дискваліфікації умовно та випробувальний термін на один рік. Про це повідомляє Tribuna.

Примітно, що спочатку УЄФА покарав "російського вірменина" баном на одну гру, проте вірмени подали апеляцію, з доказами якої погодились в УЄФА. У результаті рішення було переглянуто. Додамо, що зворотна апеляція Української асоціації футболу (УАФ) була відхилена. Річ у тому, що українська сторона не мала права оскаржити рішення, яке "безпосередньо на неї не впливає".

Українські користувачі мережі розкритикували УЄФА.

Нагадаємо, одразу ж після перемоги над збірною України вірмени святкували успіх усією командою. Все б нічого, але Нєвєдров раптово почав у прямому етері ображати Синьо-жовтих.

Лохи, Україна! Лохи, на**й! Денис Неведров

Через деякий час Нєвєдров опублікував у соціальних мережах провокаційний пост із результатом гри. Денис вирішив "пожартувати" та наліпив емодзі на український прапор.

Нагадаємо, збірна України на цей час посідає друге місце у групі на Євро-2026 з футзалу. На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди матчів Синьо-жовтих на турнірі.