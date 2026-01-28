Чем закончился скандал с Украиной на Евро-2026 по футзалу

Бывший россиянин устроил провокацию на главном турнире года

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял окончательное решение в деле футзалиста сборной Армении Дениса Неведрова. Спортсмен, который ранее играл за молодежную сборную России, после матча с Украиной на чемпионате Европы-2026 оскорбил Украину и надругался над Сине-желтым флагом.

Что нужно знать

Сборная Украины проиграла Армении на Евро-2026 по футзалу

Российский армянин Неведров оскорбил Украину

УЕФА наказал Дениса, однако украинцы не довольны

Натурализованный россиянин получил один матч дисквалификации условно и испытательный срок на один год. Об этом сообщает Tribuna.

Примечательно, что изначально УЕФА наказал "российского армянина" баном на одну игру, однако армяне подали апелляцию, с доводами которой согласились в УЕФА. В итоге решение было пересмотрено. Добавим, что обратная апелляция Украинской ассоциации футбола (УАФ) была отклонена. Дело в том, что украинская сторона не имела права обжаловать решение, которое "непосредственно на нее не влияет".

Украинские пользователи сети раскритиковали УЕФА.

Напомним, сразу же после победы над сборной Украины армяне праздновали успех всей командой. Все бы ничего, но Неведров внезапно начал в прямом эфире оскорблять Сине-желтых.

Лохи, Украина! Лохи, на**й! Денис Неведров

Спустя некоторое время Неведров опубликовал в социальных сетях провокационный пост с результатом игры. Денис решил "пошутить" и налепил эмодзи на украинский флаг.

Видеообзор матча Армения – Украина (2:1)

Напомним, сборная Украины на данный момент занимает второе место в группе на Евро-2026 по футзалу. На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры матчей Сине-желтых на турнире.