Поки українці рахують копійки, нардеп Бурміч рахує квартири: його декларація вражає

Нардеп заявив, що депутат "повинен бути незалежним", і для цього він "не має ходити у рваних штанах"

Народний депутат Анатолій Бурміч вважає підвищення зарплат парламентарям виправданим. При цьому сам має чималий перелік нерухомості та крім зарплати отримує ще пенсію.

Що треба знати:

Ексчлен забороненої політичної сили ОПЗЖ Бурміч вважає правильним підвищення зарплат нардепам до 120 тисяч гривень

Він пояснює це тим, що народний обранець має бути незалежними та "не має ходити у рваних штанах"

Проте у випадку Бурміча про "рвані штани" не йдеться, він має чимало нерухомості та іншого майна

"Телеграф" вивчив декларацію поборника високих заробітків для депутатів.

На фоні обурення суспільства через триразове збільшення у 2026 році компенсації видатків на депутатську діяльність – з 60-70 до 200 тис. гривень – народні обранці шукають цьому кроку виправдання. Зокрема, 63-річний Анатолій Бурміч – колишній працівник СБУ, депутат від забороненої ОПЗЖ, а зараз член групи "Відновлення України" вважає: це зробить депутата незалежним і не бути бідним та попрошайкою. Про це він заявив в коментарі виданню "Фокус".

Анатолій Бурміч

Аналіз декларації народного обранця доводить, що у Бурміча з фінансовим станом й так непогано. Наприклад, у 2024 році його доходи сягнули 1,8 млн грн, тобто 150 тис. грн/місяць. В цій сумі:

726 тис. грн – зарплата

726,7 тис. грн – відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень;

90 тис. грн – компенсація за проїзд

201,4 тис. грн – пенсія

1,9 тис. грн – відсотки від вкладу

54 тис. грн – дохід від надання майна в оренду.

До того ж в грошових активах:

вклади в банках – загалом 421,2 тис. грн

готівка: – 120 тис. грн та 100 тис. доларів (ще 25 тис. доларів має дружина депутата).

У власності Бурміча та членів його родини достатньо також нерухомого та рухомого майна:

квартира площею 98,5 кв. м у Києві, придбана у 2008 році — належить у рівних долях нардепу, дружині та двом його дітям

25% будинку на 735,7 кв м у Закарпатському селі Вишка (придбаний у 2016 році, інші власники – Ірина Богушова, Антоніна Нішта та Ігор Тарасенко)

квартира у Києві на 132,5 квадрата, придбана у 2016 році – належить Бурмічу

апартаменти в Одесі на 61,3 квадрата – належать Бурмічу

квартира на 92,2 кв. м у Києві, придбана у 2015 році – належить дружині нардепа

квартира 118,3 кв. м у Києві, придбана у 2015 році – належить дружині нардепа

два нежитлових приміщення у Києві, площею 191,8 та 190 кв. м – належить Бурмічу.

Також дружині народного депутата з 2018 року належить мініпекарня, розташована у селищі Калита Броварського району та земельна ділянка під нею, площею 0,06 га (придбана у 2023 році). У Анатолія Бурміча у власності 0,5 га землі у селі Чайка Броварського району на Київащині та 0,2 га у селі Вишка на Закарпатті (співвласником якої є Ігор Тарасенко). В автопарку подружжя – дві машини Volkswagen Touareg 2008 та 2018 років випуску.

