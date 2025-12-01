"Динамо" — "Полтава": онлайн-трансляція матчу (відео)

Чемпіон України зіграє з новачком ліги

У понеділок, 1 грудня, київське "Динамо" зіграє поєдинок 14 туру проти СК "Полтава". Гра пройде у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського.

Що потрібно знати

"Динамо" прийме "Полтаву" у Києві

"Динамо" — сьоме в УПЛ, "Полтава" — остання

Костюк дебютує як головний тренер Біло-синіх

На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція матчу "Динамо" — "Полтава" від Football Hub. Початок гри о 15:30 за київським часом.

Пряма відеотрансляція матчу "Динамо" — "Полтава"

Обидві команди підходять до гри у поганому настрої. У чемпіонаті України "Динамо" йде на 7 місці, відстаючи від лідера на 10 очок. Напередодні Біло-Сині зазнали трьох поразок поспіль в УПЛ, що є антирекордом клубу. "Полтава", своєю чергою, є безнадійним аутсайдером ліги, посідаючи останнє місце. Крім того, клуб загруз у скандалах із договірними матчами.

Додамо, що у грі з "Полтавою" на тренерському містку Біло-Синіх дебютує Ігор Костюк. Він замінив на цій посаді Олександра Шовковського.

Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 не зуміло подолати кваліфікацію у Лізі чемпіонів. Київський клуб потрапив у Лігу конференцій, де Біло-сині стартували поразкою від "Крістал Пелас" (0:2), після чого поступилися "Самсунспору" (0:3). У 3-му турі кияни розгромили "Зрінськи" (6:0), після чого програли "Омонії" (0:2). У 5-му турі на столичну команду чекає візит до "Фіорентини" (11.12.2025).