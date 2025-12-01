"Динамо" - "Полтава": онлайн-трансляция матча (видео)

Чемпион Украины сыграет с новичком лиги

В понедельник, 1 декабря, киевское "Динамо" сыграет поединок 14-го тура против СК "Полтава". Игра пройдет в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского.

Что нужно знать

"Динамо" примет "Полтаву" в Киеве

"Динамо" — седьмое в УПЛ, "Полтава" — последняя

Костюк дебютирует в качестве главного тренера Бело-синих

На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция матча "Динамо" — "Полтава" от Football Hub. Начало игры в 15:30 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция матча "Динамо" — "Полтава"

Обе команды подходят к игре в плохом настроении. В чемпионате Украины "Динамо" идет на 7-м месте, отставая от лидера на 10 очков. Накануне Бело-синие потерпели три поражения подряд в УПЛ, что является антирекордом клуба. "Полтава", в свою очередь, является безнадежным аутсайдером лиги, занимая последнее место. Кроме того, клуб погряз в скандалах с договорными матчами.

Добавим, что в игре с "Полтавой" на тренерском мостике Бело-синих дебютирует Игорь Костюк. Он заменил на этом посту Александра Шовковского.

Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 не сумело преодолеть квалификацию в Лиге чемпионов. Киевский клуб попал в Лигу конференций, где Бело-синие стартовали поражением от "Кристал Пэлас" (0:2), после чего крупно уступили "Самсунспору" (0:3). В 3-м туре киевляне разгромили "Зриньски" (6:0), после чего проиграли "Омонии" (0:2). В 5-м туре на столичную команду ожидает визит к "Фиорентине" (11.12.2025).