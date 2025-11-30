Заміну Єрмаку вже знайшли? Що в Офісі президента говорять про нові призначення

Зеленський визначається із форматом подальшої роботи Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський ще не визначився, хто замінить Андрія Єрмака на посаді керівника Офісу президента. Раніше Єрмак подав у відставку після обшуків НАБУ.

Про це журналістам заявив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин, повідомляє РБК-Україна.

"Президент поки що визначається з форматом подальшої роботи Офісу, через деякий час хоче оцінити ідеї, які були представлені", – сказав Литвин.

Водночас чиновник додав, що сьогоднішнє призначення Оксани Маркарової радником з питань відновлення України та інвестицій поки що не пов’язане з кадровими перестановками у керівництві ОП.

Нагадаємо, Андрій Єрмак, який звільнився з ОП після обшуків НАБУ, заявив, що вирішив вирушити на фронт. Ексглава ОП підкреслив, що є чесною та порядною людиною.

"Я йду на фронт і готовий до будь-яких репресій. Я чесна і порядна людина. Я вибачаюсь, якщо більше не зможу відповідати на ваші дзвінки. Я служив Україні і перебував у Києві з 24 лютого 2022 року. Можливо, ми ще побачимось. Слава Україні", – написав Єрмак.

Також Андрій Єрмак розповів, як бачить подальші стосунки з чинним президентом України Володимиром Зеленським, який довгий час був його близьким товаришем. На його думку, їм удасться зберегти дружні стосунки.