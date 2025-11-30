"Челсі" — "Арсенал": онлайн-трансляція матчу

Лондон прийме англійське дербі

У неділю, 30 листопада, у центральному матчі 13 туру Англійської прем’єр-ліги відбудеться лондонське дербі. "Челсі" на "Стемфорд Брідж" прийматиме "Арсенал".

Що потрібно знати

"Арсенал" — лідер АПЛ та ЛЧ

"Челсі" — 4-та команда в Англії й 7-ма в ЛЧ

Розсудить зустріч Ентоні Тейлор

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Челсі" — "Арсенал". Початок гри о 18:30 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу "Челсі" — "Арсенал" (оновлюється)

Команди підходять до гри як лідери АПЛ. Каноніри з 29 очками лідирують у першості, Сині відстають на 6 балів та йдуть четвертими. "Арсенал" також може похвалитися феноменальною формою в Лізі чемпіонів, де підопічні Артети виграли всі ігри, пропустивши лише 1 гол (від "Баварії", — Ред.). "Челсі", своєю чергою, йде 7-м у ЛЧ.

Востаннє команди зустрічалися між собою у березні 2025 року. Тоді Каноніри здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

У грі не зіграє вінгер "Челсі" Михайло Мудрик, якого відсторонено від футболу через допінг. Нагадаємо, про позитивну допінг-пробу Мудрика на мельдоній стало відомо у грудні 2024 року. "Челсі" і сам футболіст виступили із заявами, після чого клуб та гравець зберігають мовчання. Ходили чутки, що в цьому інциденті причетна російська модель, щоправда, вона публічно спростувала це. Крім того, була версія про "мельдонієву" корову. У червні 2025 року ЗМІ розсекретили результати допінг-проби B Мудрика. Орієнтовно гравцю загрожує від 2 до 4 років дискваліфікації. Проте існує варіант, за якого Михайло може допомогти збірній України у відборі на ЧС-2026.