Каспаров виступив із жорсткою промовою про війну. Де він зараз і чим займається
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Політик відкрито критикує Трампа та НАТО, а Україна, на його думку, воює за всю Європу
Російський шахіст і опозиційний політик Гаррі Каспаров на форумі Halifax International Security Forum висловився про війну в Україні та "мирний план". Своєю промовою та позицією він вразив увесь зал, а також викликав захоплення у мережі.
Що потрібно знати:
- Halifax International Security Forum — одна з ключових світових платформ, де формується порядок денний безпеки демократичних держав
- Каспаров — колишній шаховий гросмейстер і 13-й чемпіон світу з шахів, а також російський опозиціонер
- Опозиціонер емігрував з Росії у 2013 році, був визнаний іноземним агентом у РФ, а зараз живе у Хорватії
У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, що відомо про Гаррі Каспарова (Ванштейна), чим він зараз займається і що говорить про війну. Зазначимо, що на форумі Halifax International Security Forum Каспаров виступив із досить сильними заявами про силу України у війні, а також розкритикував НАТО.
Головні заяви:
- "Я не розумію, як можна серйозно обговорювати угоду, складену бізнес-партнером Трампа!? Це рієлторська угода, щоб збагатити родину Трампа та продати Україну!" (Йдеться про "мирний план").
- "Як можна серйозно обговорювати, що Україна має віддати укріплення, які рятують Європу!?".
- "Ви святкуєте річницю НАТО… НАТО не існує, це фейк, це просто чотири літери: "н", "а", "т", "о".
- "Причина, через яку ви все ще сидите тут і святкуєте в тому, що Україна вмирає щохвилини. Це величезна самопожертва! Якби Україна не стояла, російські танки вже були б у Польщі!".
- "Чотири роки Україна воює за всю Європу!".
- "НАТО було створено для однієї війни – не для Афганістану, не для Сирії – для однієї війни: уберегти вільну Європу від російської агресії".
- "Україна — єдина країна, яка воює, а ми все ще обговорюємо: чи приймати їх до НАТО, чи ні!?" Україна – єдина країна, яка втілює призначення НАТО! І ми винні їм все. Ні, давайте ними пожертвуємо!".
- "Зеленський стоїть перед таким вибором, я… навіть не знаю, як пояснити це. Як росіянин, я теж відчуваю свою провину, тож я не можу радити йому показати Трампу середній палець".
- "На нашому боці все — військова, політична, економічна сила, а ми все ще програємо війну".
- "Завдяки Україні Росія все ще не здійснила путінську мрію про реставрацію Російської Імперії".
- "Але якщо, не дай боже, Україну змусять піти на цю угоду, то абсолютно ясно, що Путін реалізує свою мрію. А ви, хлопці, наступні. Але ви не наважитеся воювати".
Реакція на виступ Каспарова:
У соцмережах обговорюють блискучий виступ Каспарова. "Телеграф" наводить як приклад кілька коментарів:
- "Краще і не скажеш"
- "Дякую за правду"
- "Аплодую стоячи"
Гаррі Каспаров — хто він
Народився 13 квітня 1963 року у місті Баку. Батько: Кім Мойсейович Вайнштейн, єврейське походження. Мати: Клара Шагенівна Каспарова, вірменка.
Відомий як радянський та російський шахіст, гросмейстер, 13-й чемпіон світу, шаховий літератор та політик, заслужений майстер спорту СРСР володар одинадцяти шахових "Оскарів".
У 2005 році Каспаров оголосив про завершення шахової кар’єри, щоб присвятити себе політичній діяльності. Він брав участь у низці опозиційних рухів: був головою Об’єднаного громадянського фронту, одним зі співголів Всеросійського громадянського конгресу, депутатом Національної асамблеї Російської Федерації.
У 2008 році став одним із творців та членом Федерального бюро Об’єднаного демократичного руху "Солідарність", але у 2013 році вийшов з його керівних органів.
Потім із 2012 по 2024 рік очолював Фонд захисту прав людини. У жовтні 2012 року був обраний до Координаційної Ради російської опозиції.
У червні 2013 року заявив про від’їзд із Росії та про продовження боротьби з "режимом Путіна" на міжнародній арені.
2014 року Каспаров став громадянином Хорватії. Того ж року він був кандидатом на виборах президента ФІДЕ, які програв Кірсану Ілюмжинову.
2016 року виступив співзасновником Форуму вільної Росії. Форум ставить собі завдання формування інтелектуальної альтернативи чинному у Росії політичного режиму.
Каспаров був тричі одружений та має дітей від кожного шлюбу.
Відомо, що у 2013 році Гаррі Каспаров був змушений емігрувати з Росії через свою опозиційну діяльність. Проте продовжив її за кордоном, а також приїжджав до Києва та підтримував українців. Так, у 2014 році він виступив проти окупації Росією українського Криму, у 2017 році очолив Форум вільної Росії, що зібрався у Вільнюсі, а у 2019 році взяв участь у конференції, присвяченій 80-річчю Пакта Молотова – Ріббентропа у Торонто.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Гаррі Каспаров підтримав український народ та засудив Путіна за цю війну. У період війни в Україні, починаючи з 2022 року, шахіст і опозиціонер став часто з’являтися в українському медіапросторі. Його запрошують в ефіри, як російського експерта та опозиціонера.
Як зараз живе і чим займається Каспаров
Опозиціонера визнано в Російській Федерації іноземним агентом і внесено до переліку терористів та екстремістів. Попри "вигнання", він залишається активним учасником політичних процесів. Він виступає на міжнародних форумах, співпрацює з правозахисними організаціями та продовжує викривати дії Кремля.
Як відомо, раніше Каспаров був головою Human Rights Foundation (HRF), але у липні 2024 року головою HRF стала Юлія Навальна.
Він також був одним із засновників та лідерів суспільно-політичних російських рухів — наприклад, United Civil Front (UCF), — але через переслідування у РФ та еміграцію, діяльність цих організацій у попередньому форматі фактично припинено.
2025 року він був відзначений нагородою — медаллю за заслуги від престижного соціального та літературно-артистичного клубу Lotos Club of New York. Крім того, він займає значне місце в освітніх та шахових ініціативах: через Kasparov Chess Foundation (Фонд шахів Каспарова) просуває шахи як засіб освіти, ментального розвитку, стратегічного мислення.
Згідно з інформацією з відкритих джерел, у 2013 році Каспаров звертався за набуттям громадянства Латвії, але отримав відмову. У лютому 2014 року він отримав громадянство Хорватії, де придбав будинок у приморському курортному містечку Макарська. З 2020 року місцем проживання Каспарова в Хорватії був курорт Подстрана поряд зі Сплітом.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про чиновницю з "вулком" на голові Валентина Петренка. Отримала орден від Путіна та вкрала картину українського художника.