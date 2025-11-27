Рус

Каспаров виступив із жорсткою промовою про війну. Де він зараз і чим займається

Анастасія Мокрик
27 листопада 2025
Гаррі Каспаров.

Політик відкрито критикує Трампа та НАТО, а Україна, на його думку, воює за всю Європу

Російський шахіст і опозиційний політик Гаррі Каспаров на форумі Halifax International Security Forum висловився про війну в Україні та "мирний план". Своєю промовою та позицією він вразив увесь зал, а також викликав захоплення у мережі.

Що потрібно знати:

  • Halifax International Security Forum — одна з ключових світових платформ, де формується порядок денний безпеки демократичних держав
  • Каспаров — колишній шаховий гросмейстер і 13-й чемпіон світу з шахів, а також російський опозиціонер
  • Опозиціонер емігрував з Росії у 2013 році, був визнаний іноземним агентом у РФ, а зараз живе у Хорватії

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, що відомо про Гаррі Каспарова (Ванштейна), чим він зараз займається і що говорить про війну. Зазначимо, що на форумі Halifax International Security Forum Каспаров виступив із досить сильними заявами про силу України у війні, а також розкритикував НАТО.

Головні заяви:

  • "Я не розумію, як можна серйозно обговорювати угоду, складену бізнес-партнером Трампа!? Це рієлторська угода, щоб збагатити родину Трампа та продати Україну!" (Йдеться про "мирний план").
  • "Як можна серйозно обговорювати, що Україна має віддати укріплення, які рятують Європу!?".
  • "Ви святкуєте річницю НАТО… НАТО не існує, це фейк, це просто чотири літери: "н", "а", "т", "о".
  • "Причина, через яку ви все ще сидите тут і святкуєте в тому, що Україна вмирає щохвилини. Це величезна самопожертва! Якби Україна не стояла, російські танки вже були б у Польщі!".
  • "Чотири роки Україна воює за всю Європу!".
Як виглядає Гаррі Каспаров
Гаррі Каспаров.
  • "НАТО було створено для однієї війни – не для Афганістану, не для Сирії – для однієї війни: уберегти вільну Європу від російської агресії".
  • "Україна — єдина країна, яка воює, а ми все ще обговорюємо: чи приймати їх до НАТО, чи ні!?" Україна – єдина країна, яка втілює призначення НАТО! І ми винні їм все. Ні, давайте ними пожертвуємо!".
  • "Зеленський стоїть перед таким вибором, я… навіть не знаю, як пояснити це. Як росіянин, я теж відчуваю свою провину, тож я не можу радити йому показати Трампу середній палець".
  • "На нашому боці все — військова, політична, економічна сила, а ми все ще програємо війну".
  • "Завдяки Україні Росія все ще не здійснила путінську мрію про реставрацію Російської Імперії".
  • "Але якщо, не дай боже, Україну змусять піти на цю угоду, то абсолютно ясно, що Путін реалізує свою мрію. А ви, хлопці, наступні. Але ви не наважитеся воювати".

Реакція на виступ Каспарова:

У соцмережах обговорюють блискучий виступ Каспарова. "Телеграф" наводить як приклад кілька коментарів:

  • "Краще і не скажеш"
  • "Дякую за правду"
  • "Аплодую стоячи"
Гаррі Каспаров — хто він

Народився 13 квітня 1963 року у місті Баку. Батько: Кім Мойсейович Вайнштейн, єврейське походження. Мати: Клара Шагенівна Каспарова, вірменка.

Відомий як радянський та російський шахіст, гросмейстер, 13-й чемпіон світу, шаховий літератор та політик, заслужений майстер спорту СРСР володар одинадцяти шахових "Оскарів".

У 2005 році Каспаров оголосив про завершення шахової кар’єри, щоб присвятити себе політичній діяльності. Він брав участь у низці опозиційних рухів: був головою Об’єднаного громадянського фронту, одним зі співголів Всеросійського громадянського конгресу, депутатом Національної асамблеї Російської Федерації.

У 2008 році став одним із творців та членом Федерального бюро Об’єднаного демократичного руху "Солідарність", але у 2013 році вийшов з його керівних органів.

Гаррі Каспаров
Гаррі Каспаров/Фото: Facebook

Потім із 2012 по 2024 рік очолював Фонд захисту прав людини. У жовтні 2012 року був обраний до Координаційної Ради російської опозиції.

У червні 2013 року заявив про від’їзд із Росії та про продовження боротьби з "режимом Путіна" на міжнародній арені.

2014 року Каспаров став громадянином Хорватії. Того ж року він був кандидатом на виборах президента ФІДЕ, які програв Кірсану Ілюмжинову.

2016 року виступив співзасновником Форуму вільної Росії. Форум ставить собі завдання формування інтелектуальної альтернативи чинному у Росії політичного режиму.

Гаррі Каспаров
Гаррі Каспаров/Фото: Facebook

Каспаров був тричі одружений та має дітей від кожного шлюбу.

Відомо, що у 2013 році Гаррі Каспаров був змушений емігрувати з Росії через свою опозиційну діяльність. Проте продовжив її за кордоном, а також приїжджав до Києва та підтримував українців. Так, у 2014 році він виступив проти окупації Росією українського Криму, у 2017 році очолив Форум вільної Росії, що зібрався у Вільнюсі, а у 2019 році взяв участь у конференції, присвяченій 80-річчю Пакта Молотова – Ріббентропа у Торонто.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Гаррі Каспаров підтримав український народ та засудив Путіна за цю війну. У період війни в Україні, починаючи з 2022 року, шахіст і опозиціонер став часто з’являтися в українському медіапросторі. Його запрошують в ефіри, як російського експерта та опозиціонера.

Як зараз живе і чим займається Каспаров

Опозиціонера визнано в Російській Федерації іноземним агентом і внесено до переліку терористів та екстремістів. Попри "вигнання", він залишається активним учасником політичних процесів. Він виступає на міжнародних форумах, співпрацює з правозахисними організаціями та продовжує викривати дії Кремля.

Як відомо, раніше Каспаров був головою Human Rights Foundation (HRF), але у липні 2024 року головою HRF стала Юлія Навальна.

Гаррі Каспаров
Гаррі Каспаров

Він також був одним із засновників та лідерів суспільно-політичних російських рухів — наприклад, United Civil Front (UCF), — але через переслідування у РФ та еміграцію, діяльність цих організацій у попередньому форматі фактично припинено.

2025 року він був відзначений нагородою — медаллю за заслуги від престижного соціального та літературно-артистичного клубу Lotos Club of New York. Крім того, він займає значне місце в освітніх та шахових ініціативах: через Kasparov Chess Foundation (Фонд шахів Каспарова) просуває шахи як засіб освіти, ментального розвитку, стратегічного мислення.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, у 2013 році Каспаров звертався за набуттям громадянства Латвії, але отримав відмову. У лютому 2014 року він отримав громадянство Хорватії, де придбав будинок у приморському курортному містечку Макарська. З 2020 року місцем проживання Каспарова в Хорватії був курорт Подстрана поряд зі Сплітом.

