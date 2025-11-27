Каспаров виступив із жорсткою промовою про війну. Де він зараз і чим займається

Політик відкрито критикує Трампа та НАТО, а Україна, на його думку, воює за всю Європу

Російський шахіст і опозиційний політик Гаррі Каспаров на форумі Halifax International Security Forum висловився про війну в Україні та "мирний план". Своєю промовою та позицією він вразив увесь зал, а також викликав захоплення у мережі.

Що потрібно знати:

Halifax International Security Forum — одна з ключових світових платформ, де формується порядок денний безпеки демократичних держав

Каспаров — колишній шаховий гросмейстер і 13-й чемпіон світу з шахів, а також російський опозиціонер

Опозиціонер емігрував з Росії у 2013 році, був визнаний іноземним агентом у РФ, а зараз живе у Хорватії

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, що відомо про Гаррі Каспарова (Ванштейна), чим він зараз займається і що говорить про війну. Зазначимо, що на форумі Halifax International Security Forum Каспаров виступив із досить сильними заявами про силу України у війні, а також розкритикував НАТО.

Головні заяви:

"Я не розумію, як можна серйозно обговорювати угоду, складену бізнес-партнером Трампа!? Це рієлторська угода, щоб збагатити родину Трампа та продати Україну!" (Йдеться про "мирний план").

"Як можна серйозно обговорювати, що Україна має віддати укріплення, які рятують Європу!?".

"Ви святкуєте річницю НАТО… НАТО не існує, це фейк, це просто чотири літери: "н", "а", "т", "о".

"Причина, через яку ви все ще сидите тут і святкуєте в тому, що Україна вмирає щохвилини. Це величезна самопожертва! Якби Україна не стояла, російські танки вже були б у Польщі!".

"Чотири роки Україна воює за всю Європу!".

Гаррі Каспаров. Скріншот

"НАТО було створено для однієї війни – не для Афганістану, не для Сирії – для однієї війни: уберегти вільну Європу від російської агресії".

"Україна — єдина країна, яка воює, а ми все ще обговорюємо: чи приймати їх до НАТО, чи ні!?" Україна – єдина країна, яка втілює призначення НАТО! І ми винні їм все. Ні, давайте ними пожертвуємо!".

"Зеленський стоїть перед таким вибором, я… навіть не знаю, як пояснити це. Як росіянин, я теж відчуваю свою провину, тож я не можу радити йому показати Трампу середній палець".

"На нашому боці все — військова, політична, економічна сила, а ми все ще програємо війну".

"Завдяки Україні Росія все ще не здійснила путінську мрію про реставрацію Російської Імперії".

"Але якщо, не дай боже, Україну змусять піти на цю угоду, то абсолютно ясно, що Путін реалізує свою мрію. А ви, хлопці, наступні. Але ви не наважитеся воювати".

Реакція на виступ Каспарова:

У соцмережах обговорюють блискучий виступ Каспарова. "Телеграф" наводить як приклад кілька коментарів:

"Краще і не скажеш"

"Дякую за правду"

"Аплодую стоячи"

Коментар із мережі

Коментар із мережі

Коментар із мережі

Гаррі Каспаров — хто він

Народився 13 квітня 1963 року у місті Баку. Батько: Кім Мойсейович Вайнштейн, єврейське походження. Мати: Клара Шагенівна Каспарова, вірменка.

Відомий як радянський та російський шахіст, гросмейстер, 13-й чемпіон світу, шаховий літератор та політик, заслужений майстер спорту СРСР володар одинадцяти шахових "Оскарів".

У 2005 році Каспаров оголосив про завершення шахової кар’єри, щоб присвятити себе політичній діяльності. Він брав участь у низці опозиційних рухів: був головою Об’єднаного громадянського фронту, одним зі співголів Всеросійського громадянського конгресу, депутатом Національної асамблеї Російської Федерації.

У 2008 році став одним із творців та членом Федерального бюро Об’єднаного демократичного руху "Солідарність", але у 2013 році вийшов з його керівних органів.

Гаррі Каспаров/Фото: Facebook

Потім із 2012 по 2024 рік очолював Фонд захисту прав людини. У жовтні 2012 року був обраний до Координаційної Ради російської опозиції.

У червні 2013 року заявив про від’їзд із Росії та про продовження боротьби з "режимом Путіна" на міжнародній арені.

2014 року Каспаров став громадянином Хорватії. Того ж року він був кандидатом на виборах президента ФІДЕ, які програв Кірсану Ілюмжинову.

2016 року виступив співзасновником Форуму вільної Росії. Форум ставить собі завдання формування інтелектуальної альтернативи чинному у Росії політичного режиму.

Гаррі Каспаров/Фото: Facebook

Каспаров був тричі одружений та має дітей від кожного шлюбу.

Відомо, що у 2013 році Гаррі Каспаров був змушений емігрувати з Росії через свою опозиційну діяльність. Проте продовжив її за кордоном, а також приїжджав до Києва та підтримував українців. Так, у 2014 році він виступив проти окупації Росією українського Криму, у 2017 році очолив Форум вільної Росії, що зібрався у Вільнюсі, а у 2019 році взяв участь у конференції, присвяченій 80-річчю Пакта Молотова – Ріббентропа у Торонто.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Гаррі Каспаров підтримав український народ та засудив Путіна за цю війну. У період війни в Україні, починаючи з 2022 року, шахіст і опозиціонер став часто з’являтися в українському медіапросторі. Його запрошують в ефіри, як російського експерта та опозиціонера.

Як зараз живе і чим займається Каспаров

Опозиціонера визнано в Російській Федерації іноземним агентом і внесено до переліку терористів та екстремістів. Попри "вигнання", він залишається активним учасником політичних процесів. Він виступає на міжнародних форумах, співпрацює з правозахисними організаціями та продовжує викривати дії Кремля.

Як відомо, раніше Каспаров був головою Human Rights Foundation (HRF), але у липні 2024 року головою HRF стала Юлія Навальна.

Гаррі Каспаров

Він також був одним із засновників та лідерів суспільно-політичних російських рухів — наприклад, United Civil Front (UCF), — але через переслідування у РФ та еміграцію, діяльність цих організацій у попередньому форматі фактично припинено.

2025 року він був відзначений нагородою — медаллю за заслуги від престижного соціального та літературно-артистичного клубу Lotos Club of New York. Крім того, він займає значне місце в освітніх та шахових ініціативах: через Kasparov Chess Foundation (Фонд шахів Каспарова) просуває шахи як засіб освіти, ментального розвитку, стратегічного мислення.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, у 2013 році Каспаров звертався за набуттям громадянства Латвії, але отримав відмову. У лютому 2014 року він отримав громадянство Хорватії, де придбав будинок у приморському курортному містечку Макарська. З 2020 року місцем проживання Каспарова в Хорватії був курорт Подстрана поряд зі Сплітом.

