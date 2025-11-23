Болісний вибір Зеленського: на що може піти Україна у "мирному плані" Трампа

США позиціонують запропоновані заходи в плані, як гнучкі та підлягаючі переговорам

Президент України Володимир Зеленський може піти на болючі поступки щодо території Донецької області в умовах "мирного плану" Трампа. Згода, своєю чергою, може викликати важку реакцію всередині країни, а відмова практично гарантувати продовження війни у 2026 році й далі.

Що потрібно знати:

У Штатах стверджують, що "мирний план" із 28 пунктів не є ультиматумом і може бути змінений

США та партнери готові допомогти створити вздовж лінії припинення вогню "стіну безпеки"

Американські дипломати в неділю, 23 листопада, вирушили до Женеви на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським

Зеленський зараз стоїть перед найболючішим вибором свого президентства

Про це пише The Washington Post, посилаючись на власні джерела. Як повідомили американські чиновники, близькі до переговорів, адміністрація визнає, що "гарантії безпеки поки що недостатньо надійні" у мирній пропозиції Трампа з 28 пунктів, тому Штати готові виявити гнучкість.

Американці переконують Київ та Європу, що ініціатива Трампа не є проросійською. Вони кажуть, що США готові посилити повоєнне стримування і розглядають можливість передати Україні крилаті ракети "Томагавк", якщо мир буде укладено.

"Мирний план" закликає Україну вивести війська з приблизно 25% території Донецька, яку вона зараз утримує, що відповідає ключовій вимозі Росії. Щоб гарантувати Україні безпеку за лінією припинення вогню, у проєкті угоди США йдеться про те, що ця зона відведення має бути демілітаризована. Американський чиновник повідомив, що США та їхні союзники допоможуть Україні побудувати "стіну безпеки" вздовж лінії припинення вогню, використовуючи передові технології.

"Суверенітет України ніколи не може бути поставлений під загрозу... Ми не хочемо бачити розпад України. Ми не хочемо бачити другий наступ Югославії", — сказав один із ключових чиновників.

За словами американських чиновників, на зустрічі у Флориді секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров заявив, що Зеленський, можливо, готовий піти на компроміс щодо найважливішого питання обміну території у Донецьку на мирну угоду, чого вимагає Росія. Умєров також заявив, що Україна, можливо, погодиться обмежити чисельність своєї армії 600 тисячами осіб, повідомили офіційні особи. Після того як це обмеження викликало бурю протестів, один із чиновників повідомив, що воно може бути зовсім зняте.

Зазначається, що 23 листопада держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник Стів Віткофф поїхали до Женеви для зустрічі з українським лідером. Зеленський має вирішити, чи згоден він на новий формат діалогу. У разі схвалення пропозиції результати будуть передані Москві.

"Зеленський зараз стоїть перед найболючішим вибором свого президентства. Якщо він скаже "так" здачі Донецька, деякі українці ніколи йому цього не пробачать. Якщо ж він скаже "ні", ця трагічна війна продовжиться. Попри всю мужність Зеленського, можливо, він ніколи не стикався з більш болісним моментом", — йдеться в матеріалі.

