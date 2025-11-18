Росія вбила юну українську чемпіонку

Майстерка спорту України загинула, отримавши поранення після ворожої ракетної атаки

Внаслідок удару РФ по Берестину (Харківська область) загинула 17-річна чемпіонка України та Європи, багаторазова переможниця турнірів із козацького двобою Карина Бахур. Дівчина зазнала смертельного поранення, її серце зупинилося в лікарні.

Що потрібно знати:

Росія обстріляла Берестин

Внаслідок удару смертельне поранення отримала Карина Бахур

Карина виступала на міжнародній арені, а також тренувала дітей

Про загибель юної спортсменки повідомляє Спортивний комітет України у Facebook. Карина була "справжньою козачкою".

Вихованка спортивного клубу "Пересвіт" встигла досягти більших висот у спорті навіть на міжнародному рівні. Українка, яка спеціалізується на козацькому двобої, виграла чемпіонат Європи у 2023 році, а наступного року стала медалісткою на чемпіонаті світу та Європи. 2025 року Карина знову виграла Євро і стала майстеркою спорту України. Бахур також непогано виступала у кікбоксингу. У цьому виді вона була чинною чемпіонкою України.

Карина навчалася на третьому курсі педагогічного коледжу, а паралельно вже вела свою групу дітей 6–7 років. Бахур 19 листопада мала вирушити до Австрії на Кубок світу. 6 грудня їй мало виповнитись 18 років…

Спортсменка загинула в ніч проти 18 листопада, намагаючись дістатися до укриття в підвальному приміщенні. Карина отримала смертельне поранення та померла у лікарні. Її батько отримав поранення в ногу та груди.

Світла пам’ять Карині Бахур — спортсменці, чемпіонці, тренерці, молодій українці, яка мріяла про великі перемоги, але її життя відібрав удар агресора. Спортивний комітет України

