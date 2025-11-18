Росія вбила юну українську чемпіонку
Майстерка спорту України загинула, отримавши поранення після ворожої ракетної атаки
Внаслідок удару РФ по Берестину (Харківська область) загинула 17-річна чемпіонка України та Європи, багаторазова переможниця турнірів із козацького двобою Карина Бахур. Дівчина зазнала смертельного поранення, її серце зупинилося в лікарні.
Що потрібно знати:
- Росія обстріляла Берестин
- Внаслідок удару смертельне поранення отримала Карина Бахур
- Карина виступала на міжнародній арені, а також тренувала дітей
Про загибель юної спортсменки повідомляє Спортивний комітет України у Facebook. Карина була "справжньою козачкою".
Вихованка спортивного клубу "Пересвіт" встигла досягти більших висот у спорті навіть на міжнародному рівні. Українка, яка спеціалізується на козацькому двобої, виграла чемпіонат Європи у 2023 році, а наступного року стала медалісткою на чемпіонаті світу та Європи. 2025 року Карина знову виграла Євро і стала майстеркою спорту України. Бахур також непогано виступала у кікбоксингу. У цьому виді вона була чинною чемпіонкою України.
Карина навчалася на третьому курсі педагогічного коледжу, а паралельно вже вела свою групу дітей 6–7 років. Бахур 19 листопада мала вирушити до Австрії на Кубок світу. 6 грудня їй мало виповнитись 18 років…
Спортсменка загинула в ніч проти 18 листопада, намагаючись дістатися до укриття в підвальному приміщенні. Карина отримала смертельне поранення та померла у лікарні. Її батько отримав поранення в ногу та груди.
Світла пам’ять Карині Бахур — спортсменці, чемпіонці, тренерці, молодій українці, яка мріяла про великі перемоги, але її життя відібрав удар агресора.
