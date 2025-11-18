У Росії вимагають покарати Україну за спалений Кремль

Українські фанати "спалили" Кремль на футбольному матчі

Дворазовий олімпійський чемпіон з хокею, депутат Держдуми РФ В’ячеслав Фетісов відреагував на банер українських уболівальників на грі 6-го туру відбору ЧС-2026 проти Ісландії (2:0). На ньому було зображено солдата ЗСУ на тлі Кремля, що палає.

Відповідний коментар Фетісова наводить sovsport.ru. За його словами, Росія звернеться до УЄФА, щоб союз оштрафував українців.

Це свавілля, насправді. Думаю, треба висувати фінансові претензії УЄФА за це. Щоб розуміли, що найголовніший принцип, який є у спорті, – відповідність встановленим правилам. Винятків для України не повинно бути. В’ячеслав Фетісов

Нагадаємо, у першій грі відбору на ЧС-2026 футбольна Дружина програла Франції (0:2), після чого зіграла внічию з Азербайджаном (1:1). У 3-му турі українці обіграли на виїзді Ісландію (3:5), а в четвертому — Азербайджан (2:1). У 5-му турі Синьо-жовті без шансів поступилися Франції (0:4). З нашого квартету напряму на ЧС кваліфікувалася команда Франції. Синьо-жовті вийшли до плей-офф відбору.

Зазначимо, збірна України у 2025 році розпочала з невдачі у Лізі націй, де у 2-матчевому протистоянні поступилася Бельгії за право виступати у Дивізіоні А. Через провал у дивізіоні B Ліги націй Синьо-жовті втратили можливість виходу на ЧС-2026 через цей турнір.