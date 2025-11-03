У них немає серця: путіністи Плющенко та Рудковська довели сина до госпіталізації

Відома російська пара оскандалилася

У понеділок, 3 листопада, Олександр Плющенко, син дворазового олімпійського чемпіона з фігурного катання Євгена Плющенка та продюсера Яни Рудковської, виступив у льодовому шоу "Спляча красуня". Зоряні батьки відправили хворого сина на лід.

Що потрібно знати

3 листопада у день свого народження Плющенко провів льодове шоу в Санкт-Петербурзі (Росія)

Плющенко-молодший на прізвисько Гном Гномич виступив там із високою температурою

У мережі розкритикували батьків Олександра

Про це Євген із гордістю розповів сам у коментарі для Sport24.ru. Рудковська порівняла своє льодове шоу із чемпіонатом світу, зазначивши, що таку подію не можна пропускати. Після шоу Плющенку-молодшому викликали швидку допомогу. За інформацією СЕ у Гном Гномича була температура 39,5. Він виступив, адже "його не було ким замінити".

У Санька була всю ніч температура, збивали її, нудило, стан жахливий. Думали – усе. Але подітися нема куди, треба кататися. Згадую себе — доводилося кататись у таких ситуаціях. Сьогодні мама Яна правильно сказала: "А як бути, якщо чемпіонат світу — а ти в такому стані? Немає варіантів!" Там інші методи є, звичайно, сильніші таблетки. Але ми йому дали всяких нурофенів", і він відкатався, герой. Євген Плющенко

У мережі розкритикували Плющенко та Рудковську. Один із користувачів зазначив, що у горе-батьків "немає серця".

Нагадаємо, напередодні 12-річний Плющенко виграв турнір у Росії. Все б нічого, але він був єдиним учасником змагань. Батьки Гном Гномича є затятими путіністами. Річ у тім, що Плющенко заробляє на кремлівських грантах. У відповідь він публічно заявляє, що процвітання Росії можливе лише з Путіним.