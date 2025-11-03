У них нет сердца: путинисты Плющенко и Рудковская довели сына до госпитализации

Известная российская пара оскандалилась

В понедельник, 3 ноября, Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, выступил в ледовом шоу "Спящая красавица". Звездные родители отправили больного сына на лед.

Что нужно знать

3 ноября в свой день рождения Плющенко провел ледовое шоу в Санкт-Петербурге (Россия)

Плющенко-младший по прозвищу Гном Гномыч выступил там с высокой температурой

В сети раскритиковали родителей Александра

Об этом Евгений с гордостью рассказал сам в комментарии для Sport24.ru. Рудковская сравнила свое ледовое шоу с чемпионатом мира, отметив, что такое событие нельзя пропускать. После шоу Плющенко-младшему вызвали скорую помощь. По информации СЭ у Гном Гномыча была температура 39,5. Он выступил, ведь "его некем было заменить".

У Санька была всю ночь температура, сбивали ее, тошнило, состояние ужасное. Думали — все. Но деваться некуда, надо кататься. Вспоминаю себя — приходилось кататься в таких ситуациях. Сегодня мама Яна правильно сказала: "А как быть, если чемпионат мира — а ты в таком состоянии? Нет вариантов!" Там методы другие есть, конечно, более сильные таблетки. Но мы его напичкали всякими "нурофенами", и он откатался, герой. Евгений Плющенко

В сети раскритиковали Плющенко и Рудковскую. Один из пользователей отметил, что у горе-родителей "нет сердца".

Напомним, накануне 12-летний Плющенко выиграл турнир в России. Все бы ничего, но он был единственным участником соревнований. Родители Гном Гномыча являются ярыми путинистами. Дело в том, что Плющенко зарабатывает на кремлевских грантах. В ответ он публично заявляет, что процветание России возможно только с Путиным.