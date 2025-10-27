Син Плющенка переплюнув Кадирова: таке можливе лише в Росії

Мережа сміється з досягнень Плющенка-молодшого

Олександр Плющенко, син дворазового олімпійського чемпіона з фігурного катання Євгена Плющенка та продюсерки Яни Рудковської, виграв турнір з фігурного катання в Наро-Фомінську (Московська область, РФ). Все було б нічого, але він був єдиним учасником змагань.

У завзятій боротьбі із самим собою "Гном Гномич" (прізвисько Плющенка-молодшого) здобув перемогу. Про це повідомляє sports.ru.

12-річний Плющенко виступав у першому спортивному розряді серед юнаків. У короткій програмі він набрав 63,42 бала, а у довільній – 129,49 бала.

Євген Плющенко пояснив, що він ніяк не пов’язаний з цією "перемогою" сина. За його словами, у Московській області просто немає фігуристів у категорії, де виступає Олександр.

Змагання, що проходили у Наро-Фомінську, проводяться Федерацією фігурного катання Московської області. Вони є офіційними. Ми з моїми спортсменами заявилися на них задовго. Ми нікого не уникаємо. Це не наші змагання, а офіційний старт. Ми не маємо жодного відношення до цих змагань, не ми їх проводили. На них могли виступити всі охочі, але на жаль, у Московській області та регіонах недостатньо пацанів першого спортивного розряду. Ми не впливаємо на цю ситуацію, тож Олександр виступав один. Євген Плющенко

У мережі сміються з тріумфу Плющенка. Користувачі жартують, що Олександр замахнувся на лаври Адама Кадирова, сина голови Чечні Рамзана Кадирова.

Нагадаємо, Адам Кадиров став справжнім мемом через велику кількість нагород та орденів, які йому стали вручати після того, як він побив у грозненському СІЗО обвинуваченого у спаленні Корану Микиту Журавеля. Адам навіть потрапив до Книги рекордів Росії, а в червні 2025 він одружився.