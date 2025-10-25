Тренер забрав гімнастку на руках: на чемпіонаті світу розігралася справжня драма (відео)

Спортсменка ризикнула здоров’ям на престижному турнірі

На чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики-2025 у Джакарті (Індонезія) стався інцидент з угорською спортсменкою Зоєю Жекелі. Дівчина сильно травмувалася під час багатоборства, але погодилася виступити у фіналі на брусах.

Що потрібно знати:

Зоя Жекелі травмувала обидва коліна у фіналі багатоборства

Наступного дня гімнастка виступила у ще одному фіналі

У мережі неоднозначно сприйняли цю історію

У фіналі багатоборства Жекелі невдало приземлилася під час виконання опорного стрибка та травмувала обидва коліна. Наступного дня вона виступила у фіналі на різновисоких брусах, передає "Телеграф".

На жаль, Зоя лише зробила собі гірше. Вона непогано виконала програму, але після приземлення не змогла встояти на ногах через сильний біль. У цей момент трансляцію змагань припинили, а тренер забрав Зою на руках. Угорська спортсменка отримала за свій виступ 12.433 бали та завершила змагання останньої. Проте дівчина задоволена своїм виступом.

Щаслива, що змогла пройти у фінал, попри обставини. Я лежала в апараті МРТ в лікарні в Джакарті. Зараз болить нога, але я впевнена, що все буде добре. Зоя Жекелі

У мережі неоднозначно сприйняли цю ситуацію. Користувачі захоплені бійцівськими якостями спортсменки, однак у багатьох виникли питання до тренерського штабу, який допустив свою підопічну з травмою до змагань.

Зазначимо, на чемпіонаті світу в Індонезії ще до старту пролунали скандали. По-перше, на турнір допустили російських гімнастів у нейтральному статусі. Крім того, Індонезія відмовилася пускати ізраїльських спортсменів на змагання і нарвалася на гнів Міжнародного олімпійського комітету.