У збірній України спалахнув гучний скандал перед Олімпіадою

Неприємна ситуація сталася у дефлімпійській національній команді

Відомого тренера збірної України з настільного тенісу Миколу Закладного звільнили напередодні Олімпіади для людей з порушенням слуху (Дефлімпійські ігри). Колишні підопічні не хочуть змагатись без наставника.

Що потрібно знати

Тренера Закладного було звільнено за кілька тижнів до головних стартів року

Микола вважає, що спортивні чиновники хочуть збагатитися за рахунок спортсменів

Спортсмени заступилися за наставника

Дефлімпіада-2025 пройде у Токіо (Японія) з 15 по 26 листопада

Українські спортивні чиновники звинувачують тренера в "недостатній звітності" та "залякуванні спортсменів". Сам Закладний вважає звинувачення безпідставними та закликав функціонерів "не брехати", передає informers. Чемпіони та призери міжнародних турнірів Максим Овчаренко та Антон Велієв заступилися за тренера.

Ми не бачимо своєї участі у Дефлімпійських іграх 2025 року без тренера. Разом із Миколою Григоровичем ми готові до нових здобутків. Відкритий лист підопічних Закладного

Повідомляється, що представники "Інваспорту", Федерації спорту глухих України та Національного комітету спорту інвалідів наразі не коментували ситуацію.

Нагадаємо, це не перший скандал у дефлімпійській збірній України. 2023 року кілька титулованих українських паралімпійців та дефлімпійка виступили з публічними заявами про корупцію у спортивному середовищі, звинувачуючи тренерів та чиновників "Інваспорту" у поборах. Усі вони стверджують, що їх роками змушували віддавати 10% від сум своїх призових нібито на загальні потреби команд та благодійність.