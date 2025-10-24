У Росії вимагають покарати Польщу за прикладом Індонезії

Поляки не видали візи російським спортсменам

Депутат Державної думи, олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту Світлана Журова невдоволена тим, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ніяк не відреагував на ситуацію з російськими плавцями. Напередодні Польща відмовилася пускати представників РФ на чемпіонат Європи з плавання на короткій воді-2025.

Польща не пустить росіян на Євро-2025 з плавання

МОК покарав Індонезію, яка не пустила ізраїльських спортсменів на ЧС-2025 зі спортивної гімнастики

У Росії вважають, що Польщу також необхідно покарати

Чемпіонат Європи з плавання на короткій воді-2025 пройде в Любліні з 2 по 7 грудня

Відповідний коментар Журової наводить vseprosport.ru. Світлана вважає, що Польщу необхідно покарати як Індонезію. До речі, МОК закликав не проводити міжнародні змагання в Індонезії через невидачу віз ізраїльським спортсменам. Індонезія, видно, втратила шанси на проведення Олімпіади-2036.

Не думаю, що МОК відреагує та якось покарає Польщу, як це було зроблено з Індонезією, яка не пустила ізраїльських гімнастів. Це подвійні стандарти. Довели ситуацію до абсурду. Раніше поляки, інші недружні країни відмовляли у в’їзді нашим спортсменам, і жодної реакції МОК не було. В такому випадку до судів йти марно, бо кожна країна має свій регламент щодо перетину кордону. Та й до грудня вже дуже мало часу. Але Міжнародна федерація плавання має відреагувати і якось втрутитися у цю справу. Світлана Журова

Нагадаємо, у МОК вирішили допустити РФ до Ігор-2026 за тими ж правилами, що діяли на Олімпіаді в Парижі. Деякі спортивні федерації виступили проти участі росіян на найближчій Олімпіаді. Наприклад, спортсмени з Росії не змагатимуться в Італії в біатлоні, бобслеї та скелетоні. А ось у фігурному катанні РФ досягла часткового пом’якшення санкцій.