В сборной Украины вспыхнул громкий скандал перед Олимпиадой

Неприятная ситуация произошла в дефлимпийской национальной команде

Известный тренер сборной Украины по настольному теннису Николай Закладный был уволен накануне Олимпиады для людей с нарушением слуха (Дефлимпийские игры). Бывшие подопечные не хотят соревноваться без наставника.

Что нужно знать

Тренер Закладный был уволен за несколько недель до главных стартов года

Николай считает, что спортивные чиновники хотят обогатиться за счет спортсменов

Спортсмены заступились за наставника

Дефлимпиада-2025 пройдет в Токио (Япония) с 15 по 26 ноября

Украинские спортивные чиновники обвиняют тренера в "недостаточной отчетности" и "запугивании спортсменов". Сам Закладный считает обвинения безосновательными и призвал функционеров" не врать", передает informers. Чемпионы и призеры международных турниров Максим Овчаренко и Антон Велиев заступились за тренера.

Мы не видим своего участия в Дефлимпийских играх 2025 года без тренера. Вместе с Николаем Григорьевичем мы готовы к новым достижениям. Открытое письмо подопечных Закладного

Сообщается, что представители "Инваспорта", Федерации спорта глухих Украины и Национального комитета спорта инвалидов пока не комментировали ситуацию.

Напомним, это не первый скандал в дефлимпийской сборной Украины. В 2023 году несколько титулованных украинских паралимпийцев и дефлимпийка выступили с публичными заявлениями о коррупции в спортивной среде, обвиняя тренеров и чиновников "Инваспорта" в поборах. Все они утверждают, что их годами заставляли отдавать 10% от сумм своих призовых якобы на общие потребности команд и благотворительность.