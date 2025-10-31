В сборной Украины вспыхнул громкий скандал перед Олимпиадой
Неприятная ситуация произошла в дефлимпийской национальной команде
Известный тренер сборной Украины по настольному теннису Николай Закладный был уволен накануне Олимпиады для людей с нарушением слуха (Дефлимпийские игры). Бывшие подопечные не хотят соревноваться без наставника.
Что нужно знать
- Тренер Закладный был уволен за несколько недель до главных стартов года
- Николай считает, что спортивные чиновники хотят обогатиться за счет спортсменов
- Спортсмены заступились за наставника
- Дефлимпиада-2025 пройдет в Токио (Япония) с 15 по 26 ноября
Украинские спортивные чиновники обвиняют тренера в "недостаточной отчетности" и "запугивании спортсменов". Сам Закладный считает обвинения безосновательными и призвал функционеров" не врать", передает informers. Чемпионы и призеры международных турниров Максим Овчаренко и Антон Велиев заступились за тренера.
Мы не видим своего участия в Дефлимпийских играх 2025 года без тренера. Вместе с Николаем Григорьевичем мы готовы к новым достижениям.
Сообщается, что представители "Инваспорта", Федерации спорта глухих Украины и Национального комитета спорта инвалидов пока не комментировали ситуацию.
Напомним, это не первый скандал в дефлимпийской сборной Украины. В 2023 году несколько титулованных украинских паралимпийцев и дефлимпийка выступили с публичными заявлениями о коррупции в спортивной среде, обвиняя тренеров и чиновников "Инваспорта" в поборах. Все они утверждают, что их годами заставляли отдавать 10% от сумм своих призовых якобы на общие потребности команд и благотворительность.