Довбик забив красивий гол із розвороту в Серії А (відео)

Українець перервав гольове мовчання

У середу, 29 жовтня, "Рома" у рамках 9-го туру чемпіонату Італії з футболу сезону 2025/26 приймала "Парму". За римлян голом відзначився нападник збірної України Артем Довбик.

Що потрібно знати

"Рома" обіграла "Парму" у Серії А

Довбик забив переможний гол

Римляни піднялися на 2-ге місце у чемпіонаті Італії

Вовки здобули домашню перемогу над "Пармою" з рахунком 2:1. Гра проходила на Олімпійському стадіоні у Римі.

Артем з’явився на полі на 73-й хвилині, замінивши Матіаса Суле. Вже за 8 хвилин українець відзначився красивим голом. Довбик виводив Крістанте на ударну позицію, проте італієць пробив у блок. М’яч знову відскочив до українського форварда, який обробив його і з розвороту пальнув прямо у кут воріт — без шансів для воротаря.

Цей успіх дозволив "Ромі" піднятися на 2-ге місце в Серії А. У "Наполі", що лідирує у першості, стільки ж очок, як і у Вовків, але у неаполітанців краща різниця голів.

Турнірна таблиця Серії А

Довбик у сезоні 2025/26 втратив місце в основі "Роми". На рахунку нападника 2 голи та 1 асист у 11 матчах за римлян. Контракт українця з Вовками діє до 30 червня 2029 року.

Нагадаємо, у жовтні Довбик не зумів реалізувати 2 пенальті поспіль у Лізі Європи. Артем став співавтором унікального моменту у футболі.