Довбик забив красивий гол із розвороту в Серії А (відео)
Українець перервав гольове мовчання
У середу, 29 жовтня, "Рома" у рамках 9-го туру чемпіонату Італії з футболу сезону 2025/26 приймала "Парму". За римлян голом відзначився нападник збірної України Артем Довбик.
Що потрібно знати
- "Рома" обіграла "Парму" у Серії А
- Довбик забив переможний гол
- Римляни піднялися на 2-ге місце у чемпіонаті Італії
Вовки здобули домашню перемогу над "Пармою" з рахунком 2:1. Гра проходила на Олімпійському стадіоні у Римі.
Артем з’явився на полі на 73-й хвилині, замінивши Матіаса Суле. Вже за 8 хвилин українець відзначився красивим голом. Довбик виводив Крістанте на ударну позицію, проте італієць пробив у блок. М’яч знову відскочив до українського форварда, який обробив його і з розвороту пальнув прямо у кут воріт — без шансів для воротаря.
Цей успіх дозволив "Ромі" піднятися на 2-ге місце в Серії А. У "Наполі", що лідирує у першості, стільки ж очок, як і у Вовків, але у неаполітанців краща різниця голів.
Довбик у сезоні 2025/26 втратив місце в основі "Роми". На рахунку нападника 2 голи та 1 асист у 11 матчах за римлян. Контракт українця з Вовками діє до 30 червня 2029 року.
Нагадаємо, у жовтні Довбик не зумів реалізувати 2 пенальті поспіль у Лізі Європи. Артем став співавтором унікального моменту у футболі.