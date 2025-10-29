Довбик забил красивый гол с разворота в Серии А (видео)

Украинец прервал голевое молчание

В среду, 29 октября, "Рома" в рамках 9-го тура чемпионата Италии по футболу сезона 2025/26 принимала "Парму". За римлян голом отличился нападающий сборной Украины Артем Довбик.

Что нужно знать

"Рома" обыграла "Парму" в Серии А

Довбик забил победный гол

Римляне поднялись на 2-е место в чемпионате Италии

Волки добыли домашнюю победу над "Пармой" со счетом 2:1. Игра проходила на Олимпийском стадионе в Риме.

Артем появился на поле на 73-й минуте, заменив Матиаса Суле. Уже через 8 минут украинец отличился красивым голом. Довбик выводил Кристанте на ударную позицию, однако итальянец пробил в блок. Мяч вновь отскочил к украинскому форварду, который обработал его и с разворота пальнул прямо в угол ворот — без шансов для вратаря.

Этот успех позволил "Роме" подняться на 2-е место в Серии А. У лидирующего "Наполи" столько же очков, как и у Волков, но лучшая разница голов.

Турнирная таблица Серии А

Довбик в сезоне 2025//26 потерял место в основе "Ромы". На счету нападающего 2 гола и 1 ассист в 11 матчах за римлян. Контракт украинца с Волками действует до 30 июня 2029.

Напомним, в октябре Довбик не сумел реализовать 2 пенальти подряд в Лиге Европы. Артем стал соавтором уникального момента в футболе.